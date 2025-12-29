https://ria.ru/20251229/vtb-2065399818.html
ВТБ принял 4 миллиона заявлений на выпуск Пушкинской карты
ВТБ принял 4 миллиона заявлений на выпуск Пушкинской карты - РИА Новости, 29.12.2025
ВТБ принял 4 миллиона заявлений на выпуск Пушкинской карты
ВТБ принял более 4 миллионов заявлений на выпуск Пушкинской карты – они станут доступны пользователям программы уже 1 января, сообщает банк. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T13:22:00+03:00
2025-12-29T13:22:00+03:00
2025-12-29T13:50:00+03:00
втб (банк)
пушкинская карта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748387407_0:207:3072:1934_1920x0_80_0_0_947cc3d1817a2477acc7ff9e4df0c727.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748387407_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_44065ba831a8735f44b7c61a4cc02e69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб (банк), пушкинская карта
ВТБ (банк), Пушкинская карта
ВТБ принял 4 миллиона заявлений на выпуск Пушкинской карты
С будущего года банком-оператором Пушкинской карты станет ВТБ
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. ВТБ принял более 4 миллионов заявлений на выпуск Пушкинской карты – они станут доступны пользователям программы уже 1 января, сообщает банк.
ВТБ становится новым банком-оператором Пушкинской карты с 2026 года.
Обновленная Пушкинская карта появится в приложении "Госуслуги Культура" 1 января 2026 года, начиная с 15:00 по московскому времени, когда смена банка-оператора официально завершится. Сейчас клиенты могут продолжать пользоваться картой, выпущенной в Почта Банке – она будет работать без изменений до 31 декабря 2025 года до 15:00 по московскому времени.
"Проект "Пушкинская карта" доказал, что культура может быть еще ближе и доступнее для молодежи. Мы видим, как активно пользователи оформляют заявления на перевыпуск карт – в ВТБ уже поступило более 4 миллиона заявлений от самых заинтересованных участников программы. Для тех, кто еще не успел подать заявление, такая возможность откроется уже в январе. Это позволит в новогодние каникулы посетить множество культурных мероприятий, которые традиционно проходят в самых разных регионах страны", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина.
Подать заявление на выпуск Пушкинской карты в ВТБ можно и в январе: в приложении "Госуслуги Культура", ВТБ Онлайн (если пользователь – клиент банка), а также в офисах ВТБ с 12 января.