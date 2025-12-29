Рейтинг@Mail.ru
13:22 29.12.2025
ВТБ принял 4 миллиона заявлений на выпуск Пушкинской карты
втб (банк), пушкинская карта
ВТБ (банк), Пушкинская карта
© РИА Новости / Максим Блинов
Образцы "Пушкинской карты"
© РИА Новости / Максим Блинов
Образцы "Пушкинской карты" . Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. ВТБ принял более 4 миллионов заявлений на выпуск Пушкинской карты – они станут доступны пользователям программы уже 1 января, сообщает банк.
ВТБ становится новым банком-оператором Пушкинской карты с 2026 года.
Обновленная Пушкинская карта появится в приложении "Госуслуги Культура" 1 января 2026 года, начиная с 15:00 по московскому времени, когда смена банка-оператора официально завершится. Сейчас клиенты могут продолжать пользоваться картой, выпущенной в Почта Банке – она будет работать без изменений до 31 декабря 2025 года до 15:00 по московскому времени.
"Проект "Пушкинская карта" доказал, что культура может быть еще ближе и доступнее для молодежи. Мы видим, как активно пользователи оформляют заявления на перевыпуск карт – в ВТБ уже поступило более 4 миллиона заявлений от самых заинтересованных участников программы. Для тех, кто еще не успел подать заявление, такая возможность откроется уже в январе. Это позволит в новогодние каникулы посетить множество культурных мероприятий, которые традиционно проходят в самых разных регионах страны", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина.
Подать заявление на выпуск Пушкинской карты в ВТБ можно и в январе: в приложении "Госуслуги Культура", ВТБ Онлайн (если пользователь – клиент банка), а также в офисах ВТБ с 12 января.
 
ВТБ (банк)Пушкинская карта
 
 
