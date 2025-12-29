Россияне сообщают о сбоях в работе сервисов ВТБ

"На стороне одного из банков произошел сбой. Возможны кратковременные трудности при обработке операций по банковским картам или отмена таких операций. Ситуация не носит массовый характер и никак не влияет на сохранность средств. При этом на стороне НСПК все системы работают штатно", — говорится в Telegram-канале платежной системы "Мир".