13:20 29.12.2025 (обновлено: 16:28 29.12.2025)
Россияне сообщают о сбоях в работе сервисов ВТБ
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Пользователи ВТБ сообщают о сбоях в работе сервисов банка, за последний час наблюдается порядка 2,7 тысячи жалоб, следует из данных сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Согласно Downdetector, больше всего жалоб поступает на работу сайта — 33 процента, сервиса — 30, мобильного приложения — 25.
Больше всего жалоб на неполадки поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы и Приморского края.
"На стороне одного из банков произошел сбой. Возможны кратковременные трудности при обработке операций по банковским картам или отмена таких операций. Ситуация не носит массовый характер и никак не влияет на сохранность средств. При этом на стороне НСПК все системы работают штатно", — говорится в Telegram-канале платежной системы "Мир".
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsApp
22 декабря, 16:55
 
ТехнологииМоскваПриморский крайВТБ (банк)
 
 
Заголовок открываемого материала