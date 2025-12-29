В Сумской области появилось кладбище неопознанных солдат ВСУ

https://ria.ru/20251229/vsu-2065520833.html
Первое кладбище неопознанных солдат ВСУ появилось в Сумской области, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 29.12.2025
