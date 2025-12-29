Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области появилось кладбище неопознанных солдат ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:18 29.12.2025
В Сумской области появилось кладбище неопознанных солдат ВСУ
В Сумской области появилось кладбище неопознанных солдат ВСУ - РИА Новости, 29.12.2025
В Сумской области появилось кладбище неопознанных солдат ВСУ
Первое кладбище неопознанных солдат ВСУ появилось в Сумской области, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 29.12.2025
В Сумской области появилось кладбище неопознанных солдат ВСУ

В Сумской области открылось первое кладбище неопознанных солдат ВСУ

Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
© AP Photo / Felipe Dana
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Первое кладбище неопознанных солдат ВСУ появилось в Сумской области, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
"Первое кладбище неопознанных солдат ВСУ открылось в Сумской области. Для этого в Конотопском районе выделили отдельный сектор на общем кладбище. Тела первых четырех неопознанных погибших захоронили на этой неделе", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что ранее такое кладбище было открыто в Киеве.
"Кроме того, в социальных сетях неоднократно появлялись кадры, когда тела неизвестных солдат ВСУ хоронили на отдаленных участках местности", - добавил представитель силовых структур.
Украинские военнослужащие
ВСУ подменяют тела погибших, чтобы не платить компенсации
13 октября, 22:23
