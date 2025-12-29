https://ria.ru/20251229/vsu-2065520103.html
В Киеве пьяные военные ВСУ протаранили автомобиль, сообщили силовики
В Киеве пьяные военные ВСУ протаранили автомобиль, сообщили силовики - РИА Новости, 29.12.2025
В Киеве пьяные военные ВСУ протаранили автомобиль, сообщили силовики
Пьяные высокопоставленные военные ВСУ протаранили на полном ходу остановившийся на красный сигнал светофора автомобиль в Киеве, в результате погибла женщина,... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T22:11:00+03:00
2025-12-29T22:11:00+03:00
2025-12-29T22:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
харьков
вооруженные силы украины
volkswagen group
volkswagen touareg
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebe6b8ea536fd2cad44e88335ebaa428.jpg
https://ria.ru/20250910/ukraina-2041060495.html
киев
харьков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b804c03a0faf151683af054ef02b773.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, харьков, вооруженные силы украины, volkswagen group, volkswagen touareg
Специальная военная операция на Украине, Киев, Харьков, Вооруженные силы Украины, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg
В Киеве пьяные военные ВСУ протаранили автомобиль, сообщили силовики
В Киеве пьяные военные ВСУ на полном ходу протаранили автомобиль, убив женщину