В Киеве пьяные военные ВСУ протаранили автомобиль, сообщили силовики - РИА Новости, 29.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:11 29.12.2025
В Киеве пьяные военные ВСУ протаранили автомобиль, сообщили силовики
В Киеве пьяные военные ВСУ протаранили автомобиль, сообщили силовики
В Киеве пьяные военные ВСУ протаранили автомобиль, сообщили силовики

В Киеве пьяные военные ВСУ на полном ходу протаранили автомобиль, убив женщину

Автомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пьяные высокопоставленные военные ВСУ протаранили на полном ходу остановившийся на красный сигнал светофора автомобиль в Киеве, в результате погибла женщина, еще двое пассажиров ранены, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Киеве высокопоставленные военнослужащие ВСУ на "Туареге" (Volkswagen Touareg - ред.) устроили (в Киеве - ред.) пьяное ДТП. Погибла женщина, ранено двое пассажиров", - сказал собеседник агентста.
На кадрах, по его словам, видно, как машина военных на полном ходу таранит автомобиль, остановившийся на красный сигнал светофора.
"Другое ДТП украинские военные спровоцировали в Харькове, возле ТЦ "Эпицентр". По всей видимости, офицерский состав ВСУ решил закупиться в торговом центре горячительным и хорошенько отметить обрушение фронта под Волчанском", - добавил представитель силовых структур.
Пьяный штаб-сержант ВСУ устроил смертельное ДТП в Киеве
10 сентября, 21:10
Пьяный штаб-сержант ВСУ устроил смертельное ДТП в Киеве
