В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали пять человек - РИА Новости, 29.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:31 29.12.2025
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали пять человек
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали пять человек
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали пять человек

Гладков: пять мирных жителей пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области

БЕЛГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Четыре женщины и мужчина пострадали в результате ударов украинских дронов по автомобилям в Белгородском и Грайворонском округах, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Четыре муниципалитета нашей области подверглись ударам со стороны ВСУ. Ранены пять мирных жителей. В Белгородском округе, на перекрестке дорог Бессоновка-Орловка, от удара беспилотника по легковому автомобилю две женщины получили баротравмы. Также у одной из них диагностированы осколочные ранения плеча. Пострадавшие самостоятельно обратились в Томаровскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказана. Для дальнейшего обследования они направлены в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в результате атаки дрона на автомобиль в селе Замостье Грайворонского округа были ранены еще две женщины: у одной диагностирована баротравма, у другой - множественные ссадины. Им оказали помощь на месте, и они отказались от госпитализации. Также губернатор уточнил, что в больницу обратился мужчина, пострадавший при атаке дрона на легковой автомобиль в Грайвороне накануне, у которого выявили минно-взрывную травму и сотрясение мозга. Его госпитализация не потребовалась, лечение будет амбулаторным, отметил Гладков.
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
ВСУ атаковали семь округов Белгородской области за сутки
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьГрайворонВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
