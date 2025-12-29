https://ria.ru/20251229/vsu-2065365059.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы "Южной" группировки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы "Южной" группировки - РИА Новости, 29.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы "Южной" группировки
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 205 военнослужащих ВСУ и пять боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике, сообщило РИА Новости, 29.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы "Южной" группировки
МО РФ: ВСУ потеряли до 205 боевиков в зоне работы "Южной" группировки