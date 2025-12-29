Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы "Южной" группировки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 29.12.2025 (обновлено: 12:38 29.12.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы "Южной" группировки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы "Южной" группировки
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 205 военнослужащих ВСУ и пять боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике, сообщило РИА Новости, 29.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы "Южной" группировки

МО РФ: ВСУ потеряли до 205 боевиков в зоне работы "Южной" группировки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Град" . Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 205 военнослужащих ВСУ и пять боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Черевковка, Алексеево-Дружковка, Долгая Балка, Резниковка и Славянск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль "Hummer" производства США, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три производства стран НАТО.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
