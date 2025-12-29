https://ria.ru/20251229/vsu-2065363624.html
ВСУ потеряли до 205 военных в зоне работы "Севера"
ВСУ потеряли до 205 военных в зоне работы "Севера" - РИА Новости, 29.12.2025
ВСУ потеряли до 205 военных в зоне работы "Севера"
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, девять автомобилей, самоходную артиллерийскую... РИА Новости, 29.12.2025
ВСУ потеряли до 205 военных в зоне работы "Севера"
МО РФ: ВСУ потеряли до 205 военных в зоне работы "Севера"