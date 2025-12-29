ВСУ атаковали семь округов Белгородской области за сутки

Он добавил, что Белгородский и Борисовский округа атакованы 8 беспилотниками, 4 из которых подавлены и сбиты, пострадал мужчина, Валуйский и Волоконовский округа подверглись атакам 7 беспилотников, один из которых подавлен. По данным главы области, по Краснояружскому округу выпущено 6 боеприпасов и один БПЛА, кроме того, в округе подавлен один FPV-дрон.