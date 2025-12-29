ВСУ атаковали семь округов Белгородской области за сутки

БЕЛГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь округов Белгородской области более 40 беспилотником, из них 10 сбиты и подавлены над регионом, сообщает глава области Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 23 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 17 снарядов и зафиксированы атаки 46 беспилотников. За отчетный период различные повреждения выявлены в семи частных домовладениях и на девяти транспортных средствах.
"В Грайворонском округе … выпущено 11 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и произведены атаки 24 беспилотников, один из которых подавлен… В Шебекинском округе … нанесены удары 5 беспилотников, 3 из которых сбиты и подавлены. В селе Новая Таволжанка в результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранен мирный житель. Мужчина в тяжёлом состоянии госпитализирован", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский и Борисовский округа атакованы 8 беспилотниками, 4 из которых подавлены и сбиты, пострадал мужчина, Валуйский и Волоконовский округа подверглись атакам 7 беспилотников, один из которых подавлен. По данным главы области, по Краснояружскому округу выпущено 6 боеприпасов и один БПЛА, кроме того, в округе подавлен один FPV-дрон.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
