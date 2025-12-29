Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали семь округов Белгородской области за сутки - РИА Новости, 29.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:55 29.12.2025
ВСУ атаковали семь округов Белгородской области за сутки
ВСУ атаковали семь округов Белгородской области за сутки - РИА Новости, 29.12.2025
ВСУ атаковали семь округов Белгородской области за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь округов Белгородской области более 40 беспилотником, из них 10 сбиты и подавлены над регионом, сообщает... РИА Новости, 29.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
вячеслав гладков
белгородская область
украина
происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков
ВСУ атаковали семь округов Белгородской области за сутки

ВСУ за сутки атаковали семь округов Белгородской области более 40 БПЛА

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь округов Белгородской области более 40 беспилотником, из них 10 сбиты и подавлены над регионом, сообщает глава области Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 23 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 17 снарядов и зафиксированы атаки 46 беспилотников. За отчетный период различные повреждения выявлены в семи частных домовладениях и на девяти транспортных средствах.
"В Грайворонском округе … выпущено 11 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и произведены атаки 24 беспилотников, один из которых подавлен… В Шебекинском округе … нанесены удары 5 беспилотников, 3 из которых сбиты и подавлены. В селе Новая Таволжанка в результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранен мирный житель. Мужчина в тяжёлом состоянии госпитализирован", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский и Борисовский округа атакованы 8 беспилотниками, 4 из которых подавлены и сбиты, пострадал мужчина, Валуйский и Волоконовский округа подверглись атакам 7 беспилотников, один из которых подавлен. По данным главы области, по Краснояружскому округу выпущено 6 боеприпасов и один БПЛА, кроме того, в округе подавлен один FPV-дрон.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаВячеслав Гладков
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
