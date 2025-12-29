https://ria.ru/20251229/vsu-2065298768.html
ВСУ нанесли 46 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 46 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 46 ударов по Херсонской области за сутки
Украинские боевики за сутки нанесли 46 артиллерийских ударов по восьми населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 29.12.2025
ВСУ нанесли 46 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 46 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки