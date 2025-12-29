Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ заявили об участии в учениях по отработке пятой статьи устава НАТО - РИА Новости, 29.12.2025
09:49 29.12.2025 (обновлено: 11:31 29.12.2025)
В ВСУ заявили об участии в учениях по отработке пятой статьи устава НАТО
Представители JATEC присоединились к учениям LOYAL DOLOS 2025, на которых отрабатывались действия при применении пятой статьи устава НАТО, сообщил Генштаб ВСУ. РИА Новости, 29.12.2025
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Представители JATEC присоединились к учениям LOYAL DOLOS 2025, на которых отрабатывались действия при применении пятой статьи устава НАТО, сообщил Генштаб ВСУ.
"Впервые представители Украины приняли участие в отработке механизмов коллективной безопасности альянса", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Постпред США при НАТО назвал спорные вопросы урегулирования на Украине
24 декабря, 21:48
По информации Генштаба, мероприятия прошли в локациях по всей Европе. На них присутствовали около 1500 военных и гражданских специалистов. На учениях уделили внимание сухопутным операциям с интеграцией и отработкой слаженных действий сразу на нескольких уровнях. Это отвечает стратегии НАТО по созданию более взаимосвязанных и адаптивных сил, отмечается в сообщении.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью альянса у западных границ. Блок наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Владимир Зеленский в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
"В ущерб всем". В Германии сообщили плохие новости НАТО из-за Украины
23 декабря, 15:15
 
