В ВСУ заявили об участии в учениях по отработке пятой статьи устава НАТО
В ВСУ заявили об участии в учениях по отработке пятой статьи устава НАТО - РИА Новости, 29.12.2025
В ВСУ заявили об участии в учениях по отработке пятой статьи устава НАТО
Представители JATEC присоединились к учениям LOYAL DOLOS 2025, на которых отрабатывались действия при применении пятой статьи устава НАТО, сообщил Генштаб ВСУ. РИА Новости, 29.12.2025
