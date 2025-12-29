Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал, какой транспорт используют ВСУ для перевозки солдат - РИА Новости, 29.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:16 29.12.2025
Пленный рассказал, какой транспорт используют ВСУ для перевозки солдат
Пленный рассказал, какой транспорт используют ВСУ для перевозки солдат - РИА Новости, 29.12.2025
Пленный рассказал, какой транспорт используют ВСУ для перевозки солдат
ВСУ используют школьные автобусы для перевозки украинских солдат, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Сергей Шевченко. РИА Новости, 29.12.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
украина
украина
2025
вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
Пленный рассказал, какой транспорт используют ВСУ для перевозки солдат

ВСУ используют школьные автобусы для перевозки солдат

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 дек – РИА Новости. ВСУ используют школьные автобусы для перевозки украинских солдат, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Сергей Шевченко.
"Нас, допустим, тоже с военкоматом, когда везли в Коблево (в учебный центр – ред.), тоже школьными автобусами. Написано "школьный автобус", – сказал Шевченко.
Военнопленный отметил, что это был не единичный случай, когда ВСУ использовали школьные автобусы для своих нужд. Ранее ему приходилось охранять объект, где вместе с подбитой военной техникой находились школьные автобусы, которые использовали для перевозки военных.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреУкраина
 
 
