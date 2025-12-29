https://ria.ru/20251229/vsu-2065273392.html
Пленный рассказал, какой транспорт используют ВСУ для перевозки солдат
ВСУ используют школьные автобусы для перевозки украинских солдат, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Сергей Шевченко. РИА Новости, 29.12.2025
