Беженец рассказал, как ВСУ били по домам в Красноармейске

ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Помеченные надписями "Здесь живут люди" дома стали приманкой для атак ВСУ в Красноармейске в ДНР, рассказал РИА Новости беженец Виктор Кулик.
"Украинские войска били по городу конкретно. Человек на дороге написал, что тут живут мирные люди, - и разбили весь дом, сарай, гараж, всё сразу. На асфальте написал перед домом. Они же летали, эти дроны, и всё. И с минометами били", - сказал Кулик.
Он добавил, что боевики ВСУ всё время били по домам с подобными отметками о проживающих внутри людях.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска. Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявлял, что в ближайшее время, как только позволит обстановка, представители СК РФ и соответствующих подразделений Минобороны начнут фиксацию последствий преступлений украинских боевиков в Красноармейске и Волчанске.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18