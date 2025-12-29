Рейтинг@Mail.ru
29.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
03:30 29.12.2025
Беженец рассказал, как ВСУ били по домам в Красноармейске
Помеченные надписями "Здесь живут люди" дома стали приманкой для атак ВСУ в Красноармейске в ДНР, рассказал РИА Новости беженец Виктор Кулик. РИА Новости, 29.12.2025
Дарья Буймова
Беженец рассказал, как ВСУ били по домам в Красноармейске

РИА Новости: ВСУ в Красноармейске атаковали дома с надписями "Здесь живут люди"

Военнослужащий группировки войск "Центр" в Красноармейске в ДНР
Военнослужащий группировки войск Центр в Красноармейске в ДНР
Военнослужащий группировки войск "Центр" в Красноармейске в ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Помеченные надписями "Здесь живут люди" дома стали приманкой для атак ВСУ в Красноармейске в ДНР, рассказал РИА Новости беженец Виктор Кулик.
"Украинские войска били по городу конкретно. Человек на дороге написал, что тут живут мирные люди, - и разбили весь дом, сарай, гараж, всё сразу. На асфальте написал перед домом. Они же летали, эти дроны, и всё. И с минометами били", - сказал Кулик.
Военнослужащий группировки войск Центр в Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Беженка из Красноармейска рассказала, как ВСУ выгнали ее с мужем из дома
Вчера, 13:51
Он добавил, что боевики ВСУ всё время били по домам с подобными отметками о проживающих внутри людях.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска. Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявлял, что в ближайшее время, как только позволит обстановка, представители СК РФ и соответствующих подразделений Минобороны начнут фиксацию последствий преступлений украинских боевиков в Красноармейске и Волчанске.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
