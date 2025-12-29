Рейтинг@Mail.ru
Во Флориде началась встреча Трампа и Нетаньяху - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:51 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/vstrecha-2065517750.html
Во Флориде началась встреча Трампа и Нетаньяху
Во Флориде началась встреча Трампа и Нетаньяху - РИА Новости, 29.12.2025
Во Флориде началась встреча Трампа и Нетаньяху
Встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху началась в Мар-а-Лаго во Флориде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T21:51:00+03:00
2025-12-29T21:51:00+03:00
в мире
сша
биньямин нетаньяху
марко рубио
дональд трамп
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045217412_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c57ce28ed54048c323b55a7d5f782d2e.jpg
https://ria.ru/20251229/tramp-2065515411.html
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045217412_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_acc07e3075e7a2b7610cfb22bf55d91c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, биньямин нетаньяху, марко рубио, дональд трамп, израиль
В мире, США, Биньямин Нетаньяху, Марко Рубио, Дональд Трамп, Израиль
Во Флориде началась встреча Трампа и Нетаньяху

Встреча Трампа и Нетаньяху началась в Мар-а-Лаго во Флориде

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху началась в Мар-а-Лаго во Флориде, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее встречу с Нетаньяху также провел госсекретарь США Марко Рубио.
Телеканал CNN со ссылкой на израильские источники передавал, что в ходе визита в США Нетаньяху может попросить у Трампа одобрения еще одной военной операции в Газе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп назвал условие для реализации мирного плана по Газе
Вчера, 21:37
 
В миреСШАБиньямин НетаньяхуМарко РубиоДональд ТрампИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала