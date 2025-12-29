https://ria.ru/20251229/vstrecha-2065517750.html
Во Флориде началась встреча Трампа и Нетаньяху
Во Флориде началась встреча Трампа и Нетаньяху
Встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху началась в Мар-а-Лаго во Флориде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.12.2025
Во Флориде началась встреча Трампа и Нетаньяху
