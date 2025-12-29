Рейтинг@Mail.ru
Воробьев доложил Путину о развитии социальной сферы в Подмосковье
13:53 29.12.2025
Воробьев доложил Путину о развитии социальной сферы в Подмосковье
Воробьев доложил Путину о развитии социальной сферы в Подмосковье
Глава Московской области Андрей Воробьев доложил президенту Владимиру Путину о развитии региона и поддержке участников СВО. РИА Новости, 29.12.2025
2025
Воробьев доложил Путину о развитии социальной сферы в Подмосковье

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Глава Московской области Андрей Воробьев доложил президенту Владимиру Путину о развитии региона и поддержке участников СВО.

Социальная сфера и промышленность

Воробьев рассказал, что в Подмосковье модернизируют инфраструктуру и строят тридцать крупных очистных сооружений по нацпроекту:
«

"Сегодня наша задача в трехлетнем периоде — радикально или заметно обновить и теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и энергоснабжение".

Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Андрей Воробьев
глава Подмосковья
В регионе идет догазификация, внедряют искусственный интеллект для сокращения отчетности документов, возводят индустриальные парки:
«

"Смысл заключается в том, чтобы обеспечить технологический суверенитет, импортозамещение на наших предприятиях, мы должны подготовить все, что касается инфраструктуры. Таких локаций у нас восемь: это Дмитровский, Одинцовский, Ленинский, Раменский районы".

Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Андрей Воробьев
глава Подмосковья
Губернатор также отметил развитие детской медицины — врачи центра имени Рошаля проводят по 80 операций ежедневно.
Воробьев уточнил, что в Московской области живут около девяти миллионов человек.

Поддержка военных

Глава региона подчеркнул, что область активно работает с фондом "Защитники Отечества":
«
"Мы максимально стараемся оказывать услуги проактивно. Мы вошли в эксперимент, смысл которого — фонд "Защитники Отечества" теперь есть в каждом МФЦ, а их у нас 223".
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Андрей Воробьев
глава Подмосковья
В них есть окно, где отвечают на вопросы бойцов и оказывают услуги — от выплат до предоставления мест в секциях и питания.
Воробьев добавил, что в Московской области работают четыре центра для реабилитации военных. Также действует программа "Герои Подмосковья", благодаря которой бойцы проходят обучение, а некоторые уже занимают посты в органах муниципальной и региональной власти.
Со своей стороны, президент призвал оперативно реагировать на запросы ветеранов СВО:
«
"Надо обратить внимание на вопросы, которые больше всего волнуют самих ребят, которые вернулись из зоны боевых действий, и членов их семей. Это выплаты различного рода, это юридическая помощь, всякие другие меры поддержки".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Губернатор в ответ пообещал держать ситуацию на контроле.
