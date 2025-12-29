Трамп после встречи с Зеленским призвал поспешить с мирным урегулированием

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским во Флориде и по ее итогам призвал поспешить с мирными урегулированием.
Перед этим он поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор продлился один час 15 минут и носил дружеский и деловой характер.
По итогам беседы американский лидер сделал несколько заявлений:
- встреча с Зеленским прошла хорошо, а телефонные переговоры с Путиным незадолго до этого — отлично;
- стороны продвинулись в вопросе урегулирования конфликта;
- на встрече с киевскими властями удалось достичь взаимопонимания по 95 процентам проблем;
- вопросы линии соприкосновения пока не согласованы, но в них есть продвижение;
- Украина может потерять еще больше территорий, поэтому ей следует поторопиться с мирной сделкой;
"Часть этих территорий уже была взята. Часть этих территорий, возможно, еще доступна, но в течение следующих нескольких месяцев она может быть взята".
- в понедельник ожидается новая беседа с Зеленским.
Трамп о разговоре с Путиным
- глава Белого дома верит в стремление президента России завершить конфликт;
"Я понимаю президента Путина с этой точки зрения, вы должны понимать другую сторону. И знаете, я на стороне мира".
- обсуждались вопросы восстановления Украины;
- Трамп поддерживает действия российского руководства по ЗАЭС и признал, что Москва никогда не атаковала станцию;
"Это один из вопросов, которые я обсуждал с президентом Путиным, <...> на самом деле президент Путин работает вместе с Украиной над тем, чтобы запустить ее".
- незадолго до встречи с Зеленским американский лидер анонсировал еще одну беседу с Путиным.
Что сказал Зеленский
- глава киевского режима заявил о возможности референдума по отдельным пунктам мирного плана;
- гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на сто процентов;
- в ближайшие недели пройдут новые встречи переговорщиков для финализации вопросов урегулирования;
- в рабочей группе от Киева будут секретарь СНБО Рустем Умеров, замминистра иностранных дел Сергей Кислица и глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
Американский мирный план
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.
Как позднее заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча делегаций США и Украины. Сообщалось, что по ее итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева пойти на территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.
