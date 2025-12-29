Рейтинг@Mail.ru
Трамп после встречи с Зеленским призвал поспешить с мирным урегулированием
01:04 29.12.2025 (обновлено: 08:37 29.12.2025)
Трамп после встречи с Зеленским призвал поспешить с мирным урегулированием
Президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским во Флориде и по ее итогам призвал поспешить с мирными урегулированием.
в мире, сша, флорида, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, россия, нато, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
В мире, США, Флорида, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине

Трамп после встречи с Зеленским призвал поспешить с мирным урегулированием

© AP Photo / Alex BrandonВстреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским во Флориде и по ее итогам призвал поспешить с мирными урегулированием.

Перед этим он поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор продлился один час 15 минут и носил дружеский и деловой характер.

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Владимир Зеленский на встрече в Майами
Дональд Трамп и Владимир Зеленский на встрече в Майами - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Владимир Зеленский на встрече в Майами
По итогам беседы американский лидер сделал несколько заявлений:
  • встреча с Зеленским прошла хорошо, а телефонные переговоры с Путиным незадолго до этого — отлично;
  • стороны продвинулись в вопросе урегулирования конфликта;
  • на встрече с киевскими властями удалось достичь взаимопонимания по 95 процентам проблем;
  • вопросы линии соприкосновения пока не согласованы, но в них есть продвижение;
  • Украина может потерять еще больше территорий, поэтому ей следует поторопиться с мирной сделкой;
«

"Часть этих территорий уже была взята. Часть этих территорий, возможно, еще доступна, но в течение следующих нескольких месяцев она может быть взята".

Президент США Дональд Трамп в Белом доме
Дональд Трамп
президент США
  • в понедельник ожидается новая беседа с Зеленским.
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Зеленский удивился словам Трампа о том, что Россия желает Украине успеха
02:05

Трамп о разговоре с Путиным

  • глава Белого дома верит в стремление президента России завершить конфликт;
«

"Я понимаю президента Путина с этой точки зрения, вы должны понимать другую сторону. И знаете, я на стороне мира".

Президент США Дональд Трамп в Белом доме
Дональд Трамп
президент США
  • обсуждались вопросы восстановления Украины;
  • Трамп поддерживает действия российского руководства по ЗАЭС и признал, что Москва никогда не атаковала станцию;
«

"Это один из вопросов, которые я обсуждал с президентом Путиным, <...> на самом деле президент Путин работает вместе с Украиной над тем, чтобы запустить ее".

Президент США Дональд Трамп в Белом доме
Дональд Трамп
президент США
  • незадолго до встречи с Зеленским американский лидер анонсировал еще одну беседу с Путиным.
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Макрон рассказал о разговоре с Зеленским и Трампом
03:57

Что сказал Зеленский

  • глава киевского режима заявил о возможности референдума по отдельным пунктам мирного плана;
  • гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на сто процентов;
  • в ближайшие недели пройдут новые встречи переговорщиков для финализации вопросов урегулирования;
  • в рабочей группе от Киева будут секретарь СНБО Рустем Умеров, замминистра иностранных дел Сергей Кислица и глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
Владимир Зеленский на встрече с Трампом в Майами - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Ожидания Зеленского о поддержке Трампа не оправдались, пишет FT
Вчера, 23:20

Американский мирный план

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.
Как позднее заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча делегаций США и Украины. Сообщалось, что по ее итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева пойти на территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Геометрия плана Трампа по Украине: независимая Америка
2 декабря, 08:00
 
В миреСШАФлоридаУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРоссияНАТОВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
