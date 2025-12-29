Трамп после встречи с Зеленским призвал поспешить с мирным урегулированием

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским во Флориде и по ее итогам призвал поспешить с мирными урегулированием.

Перед этим он поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор продлился один час 15 минут и носил дружеский и деловой характер.

"Часть этих территорий уже была взята. Часть этих территорий, возможно, еще доступна, но в течение следующих нескольких месяцев она может быть взята".

"Я понимаю президента Путина с этой точки зрения, вы должны понимать другую сторону. И знаете, я на стороне мира".

"Это один из вопросов, которые я обсуждал с президентом Путиным, <...> на самом деле президент Путин работает вместе с Украиной над тем, чтобы запустить ее".

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.