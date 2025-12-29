Рейтинг@Mail.ru
ВС России уверенно двигаются вперед, заявил Путин
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:39 29.12.2025
ВС России уверенно двигаются вперед, заявил Путин
ВС России уверенно двигаются вперед, заявил Путин - РИА Новости, 29.12.2025
ВС России уверенно двигаются вперед, заявил Путин
ВС РФ уверенно двигаются вперед, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T16:39:00+03:00
2025-12-29T16:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донбасс
херсонская область
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
донбасс
херсонская область
в мире, россия, донбасс, херсонская область , владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донбасс, Херсонская область , Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
ВС России уверенно двигаются вперед, заявил Путин

Путин: ВС России уверенно двигаются вперед

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в зоне специальной военной операции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в зоне специальной военной операции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в зоне специальной военной операции
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. ВС РФ уверенно двигаются вперед, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уважаемые товарищи, выполнение задач по освобождению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей осуществляется поэтапно - в соответствии с планом специальной военной операции. Войска группировок уверенно двигаются вперед, взламывая оборону противника. Подразделения ВСУ отступают везде, на всей линии боевого соприкосновения", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации в зоне СВО.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
 
