Рейтинг@Mail.ru
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в январе - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:37 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/volodin-2065295274.html
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в январе
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в январе - РИА Новости, 29.12.2025
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в январе
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в России в январе 2026 года, в том числе о повышении минимального размера... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T09:37:00+03:00
2025-12-29T09:37:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035243440_0:48:1072:651_1920x0_80_0_0_43f408a6641b3aeb5a93b3519daeb67c.jpg
https://ria.ru/20251212/mrot-2061690595.html
https://ria.ru/20251226/prava-2064977195.html
https://ria.ru/20251222/vyplaty-2063721703.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035243440_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_0a4acc5541ec1a031ac3f7988d1c28be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в январе

Володин рассказал о вступающих в силу в январе законах

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в России в январе 2026 года, в том числе о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
"Законы, вступающие в силу в январе… С 1 января более чем на 20% вырастет минимальный размер оплаты труда: он составит 27 093 рубля. Также увеличится прожиточный минимум и ряд социальных выплат, а страховые пенсии проиндексируют на 7,6%", - написал Володин в своем канале в Мах.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на заседании Генерального Совета партии в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
МРОТ в 2026 году на треть превысит прожиточный минимум, заявил Медведев
12 декабря, 15:57
Он отметил, что расширяются меры поддержки семей, в том числе снимаются ограничения на включение в страховой стаж периодов ухода за ребёнком до 1,5 лет, вводится новая выплата для работающих родителей двух и более детей, а также женщины, удостоенные звания "Мать-героиня", будут получать социальные гарантии наравне с Героями России и Героями Труда. По словам председателя ГД, от решения вопросов демографии зависит будущее России.
Володин подчеркнул, что заработает ряд законов, направленных на поддержку участников специальной военной операции, их родных и близких, в частности, для них продлеваются кредитные каникулы, вводятся льготы по транспортному и земельному налогам. Он напомнил, что с 2022 года принято 154 закона в этой сфере, и сформирована система, которая корректируется исходя из вызовов и меняющейся ситуации.
"Усиливается контроль за мигрантами. МВД и органы управления образованием будут оперативно обмениваться информацией о детях мигрантов", - добавил он.
В публикации отмечается, что органы управления образованием будут передавать в МВД РФ информацию о зачислении детей мигрантов в образовательную организацию и отчислении, о результатах тестирования на знание русского языка, а также МВД будет предоставлять органам управления образованием сведения о регистрации или постановке на миграционный учет детей иностранных граждан.
Во время занятий в автошколе - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
МВД может внести изменения в процесс сдачи на водительские права
26 декабря, 19:27
Помимо прочего, председатель Госдумы рассказал, что иноагентов лишат налоговых льгот, и для них устанавливается единая ставка НДФЛ в размере 30%. Володин добавил, что те, кто предал Россию, будут платить в бюджет государства налоги в большем размере.
"Освобождение от НДФЛ корпоративных выплат при рождении детей. Увеличивается с 50 тысяч рублей до 1 миллиона рублей необлагаемая НДФЛ сумма выплат сотрудникам на ребенка. Речь идет о поддержке, которую работодатели могут оказывать работникам в течение первого года после рождения, усыновления ребенка или установления опеки над ним", - написал он.
Также, как подчеркнул председатель ГД, с 1 января 2026 года будет новая выплата работающим родителям двух и более детей.
"Каждый из работающих родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), имеющих двух и более детей, при определенных условиях может рассчитывать на пособие в размере разницы между уплаченным по ставке 13% НДФЛ и тем, сколько бы человек заплатил, если бы налог составлял 6%", - отмечается в публикации.
Кроме того, Володин сообщил, что получить рабочую профессию станет проще: выпускники 9-х классов, не сдавшие государственную итоговую аттестацию, смогут бесплатно получить рабочую профессию из перечня, который определят региональные власти.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал пакет законов, в том числе о MAX и добровольцах на СВО
22 декабря, 02:19
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала