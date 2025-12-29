Володин рассказал о законах, вступающих в силу в январе

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в России в январе 2026 года, в том числе о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).

"Законы, вступающие в силу в январе… С 1 января более чем на 20% вырастет минимальный размер оплаты труда: он составит 27 093 рубля. Также увеличится прожиточный минимум и ряд социальных выплат, а страховые пенсии проиндексируют на 7,6%", - написал Володин в своем канале в Мах.

Он отметил, что расширяются меры поддержки семей, в том числе снимаются ограничения на включение в страховой стаж периодов ухода за ребёнком до 1,5 лет, вводится новая выплата для работающих родителей двух и более детей, а также женщины, удостоенные звания "Мать-героиня", будут получать социальные гарантии наравне с Героями России и Героями Труда. По словам председателя ГД , от решения вопросов демографии зависит будущее России.

Володин подчеркнул, что заработает ряд законов, направленных на поддержку участников специальной военной операции, их родных и близких, в частности, для них продлеваются кредитные каникулы, вводятся льготы по транспортному и земельному налогам. Он напомнил, что с 2022 года принято 154 закона в этой сфере, и сформирована система, которая корректируется исходя из вызовов и меняющейся ситуации.

"Усиливается контроль за мигрантами. МВД и органы управления образованием будут оперативно обмениваться информацией о детях мигрантов", - добавил он.

В публикации отмечается, что органы управления образованием будут передавать в МВД РФ информацию о зачислении детей мигрантов в образовательную организацию и отчислении, о результатах тестирования на знание русского языка, а также МВД будет предоставлять органам управления образованием сведения о регистрации или постановке на миграционный учет детей иностранных граждан.

Помимо прочего, председатель Госдумы рассказал, что иноагентов лишат налоговых льгот, и для них устанавливается единая ставка НДФЛ в размере 30%. Володин добавил, что те, кто предал Россию, будут платить в бюджет государства налоги в большем размере.

"Освобождение от НДФЛ корпоративных выплат при рождении детей. Увеличивается с 50 тысяч рублей до 1 миллиона рублей необлагаемая НДФЛ сумма выплат сотрудникам на ребенка. Речь идет о поддержке, которую работодатели могут оказывать работникам в течение первого года после рождения, усыновления ребенка или установления опеки над ним", - написал он.

Также, как подчеркнул председатель ГД, с 1 января 2026 года будет новая выплата работающим родителям двух и более детей.

"Каждый из работающих родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), имеющих двух и более детей, при определенных условиях может рассчитывать на пособие в размере разницы между уплаченным по ставке 13% НДФЛ и тем, сколько бы человек заплатил, если бы налог составлял 6%", - отмечается в публикации.