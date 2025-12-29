Рейтинг@Mail.ru
Военным судам разрешили рассматривать дела военнослужащих без гражданства
10:14 29.12.2025 (обновлено: 10:42 29.12.2025)
Военным судам разрешили рассматривать дела военнослужащих без гражданства
Военным судам разрешили рассматривать дела военнослужащих без гражданства
Военным судам разрешили рассматривать дела военнослужащих без гражданства

Вход в 235-й гарнизонный военный суд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право российским военным судам рассматривать дела о преступлениях, совершенных военнослужащими ВС РФ - лицами без гражданства, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Внести в пункт 2 части 1 статьи 7 федерального конституционного закона от 23 июня 1999 года № 1-ФКЗ "О военных судах Российской Федерации" изменение, дополнив его после слов "иностранными гражданами" словами ", лицами без гражданства", - говорится в документе.
Соответствующая статья перечисляет категории дел, которые подсудны военным судам РФ.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Путин установил порядок прохождения военной службы для лиц без гражданства
22 декабря, 17:28
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
