Во Владивостоке вспыхнул пожар в жилом доме в центре города

ВЛАДИВОСТОК, 29 дек - РИА Новости. Пять квартир, по предварительным данным, пострадали при пожаре в центре Владивостока, их жильцам предоставят места для временного проживания, сообщает пресс-служба администрации города.

"Администрация города подготовила места для проживания людям, чьи квартиры пострадали сегодня во время пожара в Почтовом переулке. Идет подсчет нуждающихся во временном жилье, готов транспорт для переезда. По предварительным данным, речь идет о пяти квартирах и 11 зарегистрированных в них жильцах. Пункт временного размещения на улице Нестерова готов к приему людей", - говорится в сообщении.