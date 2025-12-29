Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке вспыхнул пожар в жилом доме в центре города
08:18 29.12.2025 (обновлено: 08:20 29.12.2025)
Во Владивостоке вспыхнул пожар в жилом доме в центре города
Во Владивостоке вспыхнул пожар в жилом доме в центре города
Пять квартир, по предварительным данным, пострадали при пожаре в центре Владивостока, их жильцам предоставят места для временного проживания, сообщает... РИА Новости, 29.12.2025
Во Владивостоке вспыхнул пожар в жилом доме в центре города

Пять квартир пострадали при пожаре в жилом доме в центре Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 29 дек - РИА Новости. Пять квартир, по предварительным данным, пострадали при пожаре в центре Владивостока, их жильцам предоставят места для временного проживания, сообщает пресс-служба администрации города.
Ранее прокуратура сообщала, что в квартире одного из жилых домов в Почтовом переулке во Владивостоке произошел пожар площадью не менее 300 квадратных метров. Надзорное ведомство в настоящий момент проводит проверку по факту возгорания. По информации спасателей, пожар перешел на два соседних частных дома, тушение проводилось по повышенному второму рангу пожара. В 10.24 открытое горение ликвидировано.
"Администрация города подготовила места для проживания людям, чьи квартиры пострадали сегодня во время пожара в Почтовом переулке. Идет подсчет нуждающихся во временном жилье, готов транспорт для переезда. По предварительным данным, речь идет о пяти квартирах и 11 зарегистрированных в них жильцах. Пункт временного размещения на улице Нестерова готов к приему людей", - говорится в сообщении.
Как добавили в пресс-службе, в настоящее время в ПВР согласилась поехать одна семья.
Пожар в административном здании во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Во Владивостоке загорелось административное здание
21 декабря, 08:10
 
