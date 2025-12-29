https://ria.ru/20251229/vladivostok-2065283844.html
Во Владивостоке вспыхнул пожар в жилом доме в центре города
Во Владивостоке вспыхнул пожар в жилом доме в центре города - РИА Новости, 29.12.2025
Во Владивостоке вспыхнул пожар в жилом доме в центре города
Пять квартир, по предварительным данным, пострадали при пожаре в центре Владивостока, их жильцам предоставят места для временного проживания, сообщает... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T08:18:00+03:00
2025-12-29T08:18:00+03:00
2025-12-29T08:20:00+03:00
происшествия
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
https://ria.ru/20251221/vladivostok-2063602940.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке вспыхнул пожар в жилом доме в центре города
Пять квартир пострадали при пожаре в жилом доме в центре Владивостока
ВЛАДИВОСТОК, 29 дек - РИА Новости. Пять квартир, по предварительным данным, пострадали при пожаре в центре Владивостока, их жильцам предоставят места для временного проживания, сообщает пресс-служба администрации города.
Ранее прокуратура сообщала, что в квартире одного из жилых домов в Почтовом переулке во Владивостоке
произошел пожар площадью не менее 300 квадратных метров. Надзорное ведомство в настоящий момент проводит проверку по факту возгорания. По информации спасателей, пожар перешел
на два соседних частных дома, тушение проводилось по повышенному второму рангу пожара. В 10.24 открытое горение ликвидировано.
"Администрация города подготовила места для проживания людям, чьи квартиры пострадали сегодня во время пожара в Почтовом переулке. Идет подсчет нуждающихся во временном жилье, готов транспорт для переезда. По предварительным данным, речь идет о пяти квартирах и 11 зарегистрированных в них жильцах. Пункт временного размещения на улице Нестерова готов к приему людей", - говорится в сообщении.
Как добавили в пресс-службе, в настоящее время в ПВР согласилась поехать одна семья.