В Госдуме предложили разрешить ветеранам труда досрочно выходить на пенсию - РИА Новости, 29.12.2025
03:37 29.12.2025
В Госдуме предложили разрешить ветеранам труда досрочно выходить на пенсию
Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил разрешить ветеранам труда выходить на пенсию на год раньше общеустановленного пенсионного возраста... РИА Новости, 29.12.2025
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил разрешить ветеранам труда выходить на пенсию на год раньше общеустановленного пенсионного возраста в РФ.
Соответствующее обращение депутата в адрес министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова есть в распоряжении РИА Новости.
"Сокращение срока выхода на пенсию на один год для лиц, имеющих звание "Ветеран труда" станет эффективным инструментом, поддерживающим и обеспечивающим социальную справедливость и качество жизни, а также позволит снизить социальную напряженность в обществе. Прошу Вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть возможность поддержки данной инициативы", - сказано в обращении.
Антропенко подчеркивает, что в настоящее время лица, имеющие звание "Ветеран труда", пользуются социальными льготами, но сам по себе статус не дает права на досрочный выход на пенсию по возрасту.
"Предлагаемое изменение в законодательство послужит лишним мотиватором для борьбы с "теневой" занятостью наших граждан, также будет являться серьезным подспорьем для тех людей, которые согласно трудовому законодательству начали работать с 14 лет и к моменту выхода на пенсию уже будут иметь внушительный трудовой стаж. Этих людей необходимо поддержать на государственном уровне", - сказал он РИА Новости.
ОбществоГосдума РФ
 
 
