В Госдуме предложили разрешить ветеранам труда досрочно выходить на пенсию

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил разрешить ветеранам труда выходить на пенсию на год раньше общеустановленного пенсионного возраста в РФ.

Соответствующее обращение депутата в адрес министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова есть в распоряжении РИА Новости.

"Сокращение срока выхода на пенсию на один год для лиц, имеющих звание "Ветеран труда" станет эффективным инструментом, поддерживающим и обеспечивающим социальную справедливость и качество жизни, а также позволит снизить социальную напряженность в обществе. Прошу Вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть возможность поддержки данной инициативы", - сказано в обращении.

Антропенко подчеркивает, что в настоящее время лица, имеющие звание "Ветеран труда", пользуются социальными льготами, но сам по себе статус не дает права на досрочный выход на пенсию по возрасту.