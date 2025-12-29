https://ria.ru/20251229/veteran-2065268842.html
В Госдуме предложили разрешить ветеранам труда досрочно выходить на пенсию
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил разрешить ветеранам труда выходить на пенсию на год раньше общеустановленного пенсионного возраста в РФ.
Соответствующее обращение депутата в адрес министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова есть в распоряжении РИА Новости.
"Сокращение срока выхода на пенсию на один год для лиц, имеющих звание "Ветеран труда" станет эффективным инструментом, поддерживающим и обеспечивающим социальную справедливость и качество жизни, а также позволит снизить социальную напряженность в обществе. Прошу Вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть возможность поддержки данной инициативы", - сказано в обращении.
Антропенко подчеркивает, что в настоящее время лица, имеющие звание "Ветеран труда", пользуются социальными льготами, но сам по себе статус не дает права на досрочный выход на пенсию по возрасту.
"Предлагаемое изменение в законодательство послужит лишним мотиватором для борьбы с "теневой" занятостью наших граждан, также будет являться серьезным подспорьем для тех людей, которые согласно трудовому законодательству начали работать с 14 лет и к моменту выхода на пенсию уже будут иметь внушительный трудовой стаж. Этих людей необходимо поддержать на государственном уровне", - сказал он РИА Новости.