Рейтинг@Mail.ru
Вэнс пропускает вторые переговоры во Флориде - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:59 29.12.2025 (обновлено: 23:01 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/vens-2065524124.html
Вэнс пропускает вторые переговоры во Флориде
Вэнс пропускает вторые переговоры во Флориде - РИА Новости, 29.12.2025
Вэнс пропускает вторые переговоры во Флориде
Вице-президент США Джей Ди Вэнс пропускает уже вторую подряд встречу высокого уровня, которую проводит президент Дональд Трамп в своей резиденции Мар-а-Лаго во... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T22:59:00+03:00
2025-12-29T23:01:00+03:00
в мире
дональд трамп
сша
джеймс дэвид вэнс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029927271_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_25cda0221d465646aa32b98de5879fa5.jpg
https://ria.ru/20251229/tramp-2065523998.html
https://ria.ru/20251229/mask-2065415505.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029927271_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_06de4868a59367215bc457bb7edc2c54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, сша, джеймс дэвид вэнс
В мире, Дональд Трамп, США, Джеймс Дэвид Вэнс
Вэнс пропускает вторые переговоры во Флориде

РИА Новости: Вэнс пропускает вторую встречу высокого уровня во Флориде

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс пропускает уже вторую подряд встречу высокого уровня, которую проводит президент Дональд Трамп в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, передает корреспондент РИА Новости.
Немногим ранее в понедельник в Мар-а-Лаго началась встреча Трампа с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Это уже вторые переговоры подряд, следующие за визитом украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским, который прошел в воскресенье. На обеих встречах Вэнс не присутствовал.
Президент США Дональд Трамп во время ужина с лидерами стран Центральной Азии - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп предложил ожидающим журналистам поесть или расплавиться
Вчера, 22:57
На встрече с Нетаньяху, который прибыл в Соединенные Штаты для обсуждения вопросов, касающихся ситуации в Газе и Иране, присутствовали ключевые члены администрации президента Трампа. Среди них были глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и ее заместитель Дэн Скавино, заместитель главы администрации Стивен Миллер, председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн, министр обороны Пит Хегсет, государственный секретарь Марко Рубио, а также зять президента Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Уиткофф.
Встреча с делегацией из Израиля состоялась в том же богато оформленном банкетном зале Мар-а-Лаго, где в воскресенье проходили переговоры с представителями Украины.
Администрация Белого дома пока никак официально не прокомментировала отсутствие Вэнса на переговорах.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Маск отказался от создания своей партии под влиянием Вэнса, пишет WP
Вчера, 14:28
 
В миреДональд ТрампСШАДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала