Вэнс пропускает вторые переговоры во Флориде

ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс пропускает уже вторую подряд встречу высокого уровня, которую проводит президент Дональд Трамп в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, передает корреспондент РИА Новости.
Немногим ранее в понедельник в Мар-а-Лаго началась встреча Трампа с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Это уже вторые переговоры подряд, следующие за визитом украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским, который прошел в воскресенье. На обеих встречах Вэнс не присутствовал.
На встрече с Нетаньяху, который прибыл в Соединенные Штаты для обсуждения вопросов, касающихся ситуации в Газе и Иране, присутствовали ключевые члены администрации президента Трампа. Среди них были глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и ее заместитель Дэн Скавино, заместитель главы администрации Стивен Миллер, председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн, министр обороны Пит Хегсет, государственный секретарь Марко Рубио, а также зять президента Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Уиткофф.
Администрация Белого дома пока никак официально не прокомментировала отсутствие Вэнса на переговорах.