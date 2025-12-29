https://ria.ru/20251229/vasja-2065300694.html
Медведь Вася из Московского зоопарка впервые впал в спячку
Гималайский медведь Вася из Московского зоопарка впервые впал в спячку, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T09:57:00+03:00
хорошие новости
московский зоопарк
департамент культуры
общество
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Гималайский медведь Вася из Московского зоопарка впервые впал в спячку, сообщается
на сайте мэра и правительства столицы.
"В конце декабря в Московском зоопарке
, подведомственному столичному Департаменту культуры
, произошло знаковое событие. Один из героев онлайн-трансляций, проживающий на старой территории, гималайский медведь Вася, впал в полноценную зимнюю спячку - впервые с момента своего поступления в зоопарк", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также в зимнем сне сейчас находятся Бефана (Фаня), проживающая в соседнем вольере, и обитатели новой территории зоопарка - гималайские медведи Бабуля и Аладдин и бурый медведь Гром.
"Для всех этих животных спячка стала показателем отличного физического и психологического состояния, которого специалисты добились с помощью многолетней кропотливой работы", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что пробуждение медведей ожидается с наступлением весеннего тепла, предположительно в марте.
"А пока они спят, в самом зоопарке и на сайте проекта онлайн-трансляций из вольеров можно наблюдать за другими представителями семейства медвежьих, которые не впадают в зимний сон", - подчеркивается в сообщении.