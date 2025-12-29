Рейтинг@Mail.ru
Медведь Вася из Московского зоопарка впервые впал в спячку
Хорошие новости
 
09:57 29.12.2025
Медведь Вася из Московского зоопарка впервые впал в спячку
Медведь Вася из Московского зоопарка впервые впал в спячку - РИА Новости, 29.12.2025
Медведь Вася из Московского зоопарка впервые впал в спячку
Гималайский медведь Вася из Московского зоопарка впервые впал в спячку, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 29.12.2025
хорошие новости
московский зоопарк
департамент культуры
общество
московский зоопарк, департамент культуры, общество
Хорошие новости, Московский зоопарк, Департамент культуры, Общество
Медведь Вася из Московского зоопарка впервые впал в спячку

Гималайский медведь Вася из Московского зоопарка впервые впал в спячку

Гималайский медведь Вася из Московского зоопарка
Гималайский медведь Вася из Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Гималайский медведь Вася из Московского зоопарка. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Гималайский медведь Вася из Московского зоопарка впервые впал в спячку, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В конце декабря в Московском зоопарке, подведомственному столичному Департаменту культуры, произошло знаковое событие. Один из героев онлайн-трансляций, проживающий на старой территории, гималайский медведь Вася, впал в полноценную зимнюю спячку - впервые с момента своего поступления в зоопарк", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также в зимнем сне сейчас находятся Бефана (Фаня), проживающая в соседнем вольере, и обитатели новой территории зоопарка - гималайские медведи Бабуля и Аладдин и бурый медведь Гром.
"Для всех этих животных спячка стала показателем отличного физического и психологического состояния, которого специалисты добились с помощью многолетней кропотливой работы", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что пробуждение медведей ожидается с наступлением весеннего тепла, предположительно в марте.
"А пока они спят, в самом зоопарке и на сайте проекта онлайн-трансляций из вольеров можно наблюдать за другими представителями семейства медвежьих, которые не впадают в зимний сон", - подчеркивается в сообщении.
Хорошие новости Московский зоопарк Департамент культуры Общество
 
 
