МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Гималайский медведь Вася из Московского зоопарка впервые впал в спячку, Гималайский медведь Вася из Московского зоопарка впервые впал в спячку, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В конце декабря в Московском зоопарке , подведомственному столичному Департаменту культуры , произошло знаковое событие. Один из героев онлайн-трансляций, проживающий на старой территории, гималайский медведь Вася, впал в полноценную зимнюю спячку - впервые с момента своего поступления в зоопарк", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также в зимнем сне сейчас находятся Бефана (Фаня), проживающая в соседнем вольере, и обитатели новой территории зоопарка - гималайские медведи Бабуля и Аладдин и бурый медведь Гром.

"Для всех этих животных спячка стала показателем отличного физического и психологического состояния, которого специалисты добились с помощью многолетней кропотливой работы", - добавляется в сообщении.

Уточняется, что пробуждение медведей ожидается с наступлением весеннего тепла, предположительно в марте.