Скворцова рассказала о российских вакцинах от пневмококка и менингококка

13:31 29.12.2025 (обновлено: 13:32 29.12.2025)
ФМБА подало заявку на регистрацию вакцин от пневмококковой и менингококковой инфекций, сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова. РИА Новости, 29.12.2025
вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество, россия
Вероника Скворцова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Здоровье - Общество, Россия
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник держит шприц
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинский работник держит шприц . Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. ФМБА подало заявку на регистрацию вакцин от пневмококковой и менингококковой инфекций, сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.
"В этом году уже подана на регистрацию уникальная вакцина от пневмококковой инфекции, 16-валентная, и менингококковая вакцина 5-валентная, первая в мире, содержащая в одном флаконе 5 серотипов, в том числе серотип В, это 35% всей менингококковой инфекции у нас на территории и все самые сложные септические случаи", - рассказала Скворцова в интервью телеканалу "Россия 24".
Что действительно грозит тем, кто зимой ходит без шапки
13 декабря, 09:00
 
Вероника СкворцоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
