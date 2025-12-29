https://ria.ru/20251229/vaktsina-2065396547.html
ФМБА зарегистрировало вакцину против гемофильной инфекции
ФМБА зарегистрировало вакцину против гемофильной инфекции, она уже поступила в гражданский оборот, сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова. РИА Новости, 29.12.2025
вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество, россия
