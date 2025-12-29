Рейтинг@Mail.ru
13:13 29.12.2025 (обновлено: 13:32 29.12.2025)
ФМБА зарегистрировало вакцину против гемофильной инфекции
ФМБА зарегистрировало вакцину против гемофильной инфекции
вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество, россия
Медработник с вакциной . Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. ФМБА зарегистрировало вакцину против гемофильной инфекции, она уже поступила в гражданский оборот, сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.
"В этом году мы зарегистрировали вакцину против гемофильной инфекции, и она уже сейчас поступила в гражданский оборот и в виде монокомпонента, и в виде компонента пентовакцины, используемой в нацкалендаре", - рассказала Скворцова в интервью телеканалу "Россия 24".
