Трамп рассказал Путину о результатах работы команды Зеленского
Трамп рассказал Путину о результатах работы команды Зеленского - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп рассказал Путину о результатах работы команды Зеленского
Президент США Дональд Трамп проинформировал президента РФ Владимира Путина о некоторых достигнутых командой Владимира Зеленского результатах, заявил помощник...
в мире
Трамп рассказал Путину о результатах работы команды Зеленского
Ушаков: Трамп рассказал Путину о результатах, достигнутых командой Зеленского
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проинформировал президента РФ Владимира Путина о некоторых достигнутых командой Владимира Зеленского результатах, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Дональд Трамп проинформировал о некоторых достигнутых командой Зеленского результатах", - сказал Ушаков журналистам.