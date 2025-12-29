На Урале арестовали трех родственников по делу о подготовке к теракту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Сестра и два брата из поселка Верхнее Дуброво Свердловской области, обвиняемые в подготовке к теракту, будут находиться под стражей как минимум до 10 февраля 2026 года, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.

Судя по судебным карточкам дела фигурантов, Татьяны, Алексея и Артема Назаровых (все включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга как физлица), им вменяют одно и то же – часть 1 статьи 30 и пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Как уточнили агентству в инстанции, фигуранты приходятся друг другу родными братьями и сестрой, их арестовали 12 декабря.

"Постановления Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга были обжалованы защитниками обвиняемых. По итогам апелляционного рассмотрения в удовлетворении жалоб отказано. Под стражей все трое будут находиться по 10 февраля 2026 года", – рассказали в суде.

Рассмотрение апелляционной жалобы по одному из фигурантов прошло 25 декабря в закрытом режиме, а по остальным двоим – на следующий день.