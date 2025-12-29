Рейтинг@Mail.ru
На Украине досрочно прекратили полномочия члена совета "Нафтогаза" - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:09 29.12.2025 (обновлено: 23:17 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/ukraina-2065525176.html
На Украине досрочно прекратили полномочия члена совета "Нафтогаза"
На Украине досрочно прекратили полномочия члена совета "Нафтогаза" - РИА Новости, 29.12.2025
На Украине досрочно прекратили полномочия члена совета "Нафтогаза"
Правительство Украины досрочно прекратило полномочия члена наблюдательного совета компании "Нафтогаз Украины" Ростислава Шурмы, который ранее занимал должность... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T23:09:00+03:00
2025-12-29T23:17:00+03:00
в мире
украина
германия
австрия
владимир зеленский
андрей ермак
тимур миндич
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652541_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad964a9f8065524e5034d59f61e0fad0.jpg
https://ria.ru/20251128/ukraina-2058254984.html
https://ria.ru/20251229/nabu-2065521600.html
https://ria.ru/20251229/rada-2065507052.html
украина
германия
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652541_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_4cc1f22dfcf820c0720acc00a9f5484f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, австрия, владимир зеленский, андрей ермак, тимур миндич, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), нафтогаз украины, верховная рада украины, дело миндича
В мире, Украина, Германия, Австрия, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Тимур Миндич, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Нафтогаз Украины, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
На Украине досрочно прекратили полномочия члена совета "Нафтогаза"

На Украине досрочно прекратили полномочия замглавы офиса Зеленского в Нафтогазе

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Правительство Украины досрочно прекратило полномочия члена наблюдательного совета компании "Нафтогаз Украины" Ростислава Шурмы, который ранее занимал должность замглавы офиса Владимира Зеленского при главе его офиса Андрее Ермаке, сообщает представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
В начале сентября 2024 года на Украине прошли массовые кадровые перестановки, в рамках которых Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. Как пишет издание "Украинская правда", Шурма был "куратором офиса Зеленского над всей экономикой Украины".
Сотрудники антикоррупционных структур НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Антикоррупционные органы пришли с обысками к главе офиса Зеленского Ермаку
28 ноября, 09:20
"Досрочно прекращены полномочия члена наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Шурмы Ростислава Игоревича как представителя государства, согласно поданного заявления", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Мельничука.
Издание "Украинская правда" в сентябре сообщало, что Шурма после обысков по запросу национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в его доме в Германии переехал в Австрию.
Владимир Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об увольнении Ермака. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на форе коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Сотрудники антикоррупционных структур НАБУ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
НАБУ подтвердило предъявление обвинений депутатам Верховной рады
Вчера, 22:25
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Депутат Рады призвал признать Зеленского террористом
Вчера, 20:05
 
В миреУкраинаГерманияАвстрияВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакТимур МиндичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Нафтогаз УкраиныВерховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала