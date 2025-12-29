На Украине досрочно прекратили полномочия члена совета "Нафтогаза"

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Правительство Украины досрочно прекратило полномочия члена наблюдательного совета компании "Нафтогаз Украины" Ростислава Шурмы, который ранее занимал должность замглавы офиса Владимира Зеленского при главе его офиса Андрее Ермаке, сообщает представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Досрочно прекращены полномочия члена наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Шурмы Ростислава Игоревича как представителя государства, согласно поданного заявления", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Мельничука.
Владимир Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об увольнении Ермака. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на форе коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.