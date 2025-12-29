Рейтинг@Mail.ru
На Украине меньше жителей считают членство в НАТО гарантией безопасности
© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский в Вильнюсе
Владимир Зеленский в Вильнюсе
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский в Вильнюсе. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Число жителей Украины, считающих вступление страны в НАТО лучшей гарантией безопасности, за год снизилось с 55,1% до 38,3%, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским фондом демократических инициатив имени Илька Кучерива.
Опрос проводился с 5 по 16 декабря 2025 года. Методом face-to-face было опрошено 2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на Украине. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Президент Украины Владимир Зеленский
Шарий: окружение Зеленского пытается эвакуировать с Украины сына Шефира
Вчера, 16:58
Вчера, 16:58
Так, согласно данным исследования, опубликованным на сайте фонда, в этом году лучшей гарантией безопасности для Украины 38,3% опрошенных назвали НАТО. При этом в декабре прошлого года таких было 55,1%.
Еще 15,4% украинцев считают, что соглашения о стратегическом оборонном сотрудничестве с несколькими странами-членами НАТО будут гарантией безопасности, в прошлом году их число составило 9%. Ставку на собственные силы и оборонную промышленность, но без международных гарантий делает в текущем году 7,2% респондентов, в прошлом таких людей было 3,3%.
Киевский международный институт (КМИС) с 26 ноября по 13 декабря провел исследование, данные которого показали, что уровень доверия граждан Украины к США и НАТО существенно снизился за год – до 21% и 34% соответственно.
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе
В ВСУ заявили об участии в учениях по отработке пятой статьи устава НАТО
Вчера, 09:49
Вчера, 09:49
 
