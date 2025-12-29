https://ria.ru/20251229/ukraina-2065510767.html
На Украине меньше жителей считают членство в НАТО гарантией безопасности
На Украине меньше жителей считают членство в НАТО гарантией безопасности - РИА Новости, 30.12.2025
На Украине меньше жителей считают членство в НАТО гарантией безопасности
Число жителей Украины, считающих вступление страны в НАТО лучшей гарантией безопасности, за год снизилось с 55,1% до 38,3%, свидетельствуют данные опроса,... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-29T20:39:00+03:00
2025-12-29T20:39:00+03:00
2025-12-30T09:36:00+03:00
в мире
украина
сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020807943_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6496e2b8bb38fb0c600f3ea7ccfcb9aa.jpg
https://ria.ru/20251229/ukraina-2065467248.html
https://ria.ru/20251229/vsu-2065298306.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020807943_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_63d013e5d4816924a7c6c12a81677a2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, нато
В мире, Украина, США, НАТО
На Украине меньше жителей считают членство в НАТО гарантией безопасности
На Украине меньше жителей стали считать членство в НАТО гарантией безопасности
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Число жителей Украины, считающих вступление страны в НАТО лучшей гарантией безопасности, за год снизилось с 55,1% до 38,3%, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским фондом демократических инициатив имени Илька Кучерива.
Опрос проводился с 5 по 16 декабря 2025 года. Методом face-to-face было опрошено 2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на Украине
. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Так, согласно данным исследования, опубликованным на сайте фонда, в этом году лучшей гарантией безопасности для Украины 38,3% опрошенных назвали НАТО
. При этом в декабре прошлого года таких было 55,1%.
Еще 15,4% украинцев считают, что соглашения о стратегическом оборонном сотрудничестве с несколькими странами-членами НАТО будут гарантией безопасности, в прошлом году их число составило 9%. Ставку на собственные силы и оборонную промышленность, но без международных гарантий делает в текущем году 7,2% респондентов, в прошлом таких людей было 3,3%.
Киевский международный институт (КМИС) с 26 ноября по 13 декабря провел исследование, данные которого показали, что уровень доверия граждан Украины к США
и НАТО существенно снизился за год – до 21% и 34% соответственно.