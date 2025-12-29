На Украине меньше жителей считают членство в НАТО гарантией безопасности

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Число жителей Украины, считающих вступление страны в НАТО лучшей гарантией безопасности, за год снизилось с 55,1% до 38,3%, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским фондом демократических инициатив имени Илька Кучерива.

Еще 15,4% украинцев считают, что соглашения о стратегическом оборонном сотрудничестве с несколькими странами-членами НАТО будут гарантией безопасности, в прошлом году их число составило 9%. Ставку на собственные силы и оборонную промышленность, но без международных гарантий делает в текущем году 7,2% респондентов, в прошлом таких людей было 3,3%.