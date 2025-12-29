Участки к выборам еще не готовили, заявил министр развития общин Украины

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что его ведомство не готовит избирательные участки для голосования на выборах.
По его словам, министерство пока только получило приглашение в рабочую группу по проработке законодательства для проведения выборов.
Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады.
В начале декабря Владимир Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.
При этом замглавы украинского ЦИК Сергей Дубовик заявлял, что Украина не может провести выборы без масштабных изменений в законодательстве. По его словам, украинским властям придется вносить достаточно масштабные изменения в законодательство, чтобы обойти запрет на проведение выборов во время действия военного положения и нескольких месяцев после его завершения.