29.12.2025

Участки к выборам еще не готовили, заявил министр развития общин Украины
19:49 29.12.2025
Участки к выборам еще не готовили, заявил министр развития общин Украины
Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что его ведомство не готовит избирательные участки для голосования на выборах. РИА Новости, 29.12.2025
Участки к выборам еще не готовили, заявил министр развития общин Украины

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что его ведомство не готовит избирательные участки для голосования на выборах.
"Что касается подготовки участков, мы точно не ведем такую работу, не было никакой коммуникации официальной", - приводит комментарий Кулебы агентство РБК-Украина.
По его словам, министерство пока только получило приглашение в рабочую группу по проработке законодательства для проведения выборов.
Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады.
В начале декабря Владимир Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.
При этом замглавы украинского ЦИК Сергей Дубовик заявлял, что Украина не может провести выборы без масштабных изменений в законодательстве. По его словам, украинским властям придется вносить достаточно масштабные изменения в законодательство, чтобы обойти запрет на проведение выборов во время действия военного положения и нескольких месяцев после его завершения.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В Раде потребовали от Зеленского встречи для информирования о переговорах
