Участки к выборам еще не готовили, заявил министр развития общин Украины

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что его ведомство не готовит избирательные участки для голосования на выборах.

По его словам, министерство пока только получило приглашение в рабочую группу по проработке законодательства для проведения выборов.

При этом замглавы украинского ЦИК Сергей Дубовик заявлял, что Украина не может провести выборы без масштабных изменений в законодательстве. По его словам, украинским властям придется вносить достаточно масштабные изменения в законодательство, чтобы обойти запрет на проведение выборов во время действия военного положения и нескольких месяцев после его завершения.