На Украине возбудили дело против двух сотрудников военкомата - РИА Новости, 29.12.2025
19:08 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/ukraina-2065497050.html
На Украине возбудили дело против двух сотрудников военкомата
На Украине возбудили дело против двух сотрудников военкомата - РИА Новости, 29.12.2025
На Украине возбудили дело против двух сотрудников военкомата
Уголовное дело заведено против двух сотрудников украинского военкомата, которые избили вернувшегося из плена боевика ВСУ в Одессе, сообщили в управлении полиции РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T19:08:00+03:00
2025-12-29T19:08:00+03:00
в мире
украина
одесса
одесская область
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
украина
одесса
одесская область
в мире, украина, одесса, одесская область, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Одесса, Одесская область, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Украине возбудили дело против двух сотрудников военкомата

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Уголовное дело заведено против двух сотрудников украинского военкомата, которые избили вернувшегося из плена боевика ВСУ в Одессе, сообщили в управлении полиции Одесской области.
В российских силовых структурах РИА Новости 13 декабря сообщили, что сотрудники военкомата в Одессе пытались отправить на фронт только что вернувшегося из плена боевика ВСУ, в итоге дело ограничилось избиением украинца.
"Одесские полицейские установили военнослужащих районного территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.), которые избили военного, освобожденного из плена", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте областного управления полиции.
В ведомстве отметили, что одному из сотрудников военкомата предъявлено обвинение в причинение легких телесных повреждений, другому - в умышленном нанесении удара, побоев. Санкции статей предусматривают наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
В миреУкраинаОдессаОдесская областьДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
