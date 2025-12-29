На Украине не рассматривают проведение выборов в онлайн-формате

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Проведение на Украине выборов в онлайн-формате через приложение "Дия" (украинское государственное приложение, аналог "Госуслуг" – ред.) пока не рассматривается, никакой практической или технической работы в этом направлении не ведется, заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.

При этом замглавы украинского ЦИК Сергей Дубовик заявлял, что Украина не может провести выборы без масштабных изменений в законодательстве. По его словам, украинским властям придется вносить достаточно масштабные изменения в законодательство, чтобы обойти запрет на проведение выборов во время действия военного положения и нескольких месяцев после его завершения.