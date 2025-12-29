На Украине не рассматривают проведение выборов в онлайн-формате

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Проведение на Украине выборов в онлайн-формате через приложение "Дия" (украинское государственное приложение, аналог "Госуслуг" – ред.) пока не рассматривается, никакой практической или технической работы в этом направлении не ведется, заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.
Глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия ранее предложил гибридный формат проведения выборов на Украине - в онлайн- и офлайн-форматах, при этом голосование, по его словам, может растянуться на нескольких дней.
"На сегодняшний момент, кроме какой-то онлайн-дискуссии, работы над этим направлением не ведется. Ни минцифры, ни команда приложения не работают над реализацией такого инструмента", — приводит слова Федорова украинский телеканал "Общественное".
Он подчеркнул, что внедрение такого инструмента — это не только технический, а прежде всего юридический вопрос. По его словам, для реализации голосования онлайн необходимо пройти ряд этапов. В частности, Верховная рада должна проголосовать за соответствующие правки в законы. Также Центральная избирательная комиссия должна официально определить необходимость такого формата и ответственных за его внедрение. Только после нормативного урегулирования может начаться работа по организации выборов в указанном формате.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Зеленский представил вариант плана по урегулированию конфликта. По данным СМИ, документ предполагает проведение выборов в стране "как можно скорее", точные сроки при этом не указываются. При этом Зеленский подчеркнул, что не собирается сразу же отменять военное положение в случае завершения конфликта. В начале декабря Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.
При этом замглавы украинского ЦИК Сергей Дубовик заявлял, что Украина не может провести выборы без масштабных изменений в законодательстве. По его словам, украинским властям придется вносить достаточно масштабные изменения в законодательство, чтобы обойти запрет на проведение выборов во время действия военного положения и нескольких месяцев после его завершения.
Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады.