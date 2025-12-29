Шарий: окружение Зеленского пытается эвакуировать с Украины сына Шефира

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Окружение Владимира Зеленского пытается эвакуировать с Украины сына приближенного Зеленского и его бывшего первого помощника Сергея Шефира, тогда как антикоррупционное бюро Украины может обладать информацией против него.
"Этот сын является помощником (депутата Рады Юрия) Киселя. Да, того самого Киселя, которого прослушивали много месяцев, который договаривался про черные кассы, который выплачивал депутатам Верховной рады от "Слуги народа" по 15 тысяч долларов в месяц, который занимался коррупцией... Окружение Зеленского имеет информацию о том, что НАБУ готовится принять сына Шефира. Поэтому они его сейчас срочно эвакуируют (с Украины - ред.)", - написал Шарий в Telegram-канале.
Шарий утверждает, что сейчас с руководством госпогранслужбы Украины пытаются договориться о выезде сына Шефира.
В субботу НАБУ сообщило, что совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачило группу депутатов Верховной рады, извлекавших выгоду за голосование в парламенте. В это же время сотрудников агентств заметили в правительственном квартале Киева, где в том числе расположено здание Рады. По данным депутатов, НАБУ проводит следственные мероприятия в отношении депутата Юрия Киселя, приближенного к Владимиру Зеленскому и его бывшему первому помощнику Сергею Шефиру.
