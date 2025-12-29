Рейтинг@Mail.ru
Шарий: окружение Зеленского пытается эвакуировать с Украины сына Шефира - РИА Новости, 29.12.2025
16:58 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/ukraina-2065467248.html
Шарий: окружение Зеленского пытается эвакуировать с Украины сына Шефира
Шарий: окружение Зеленского пытается эвакуировать с Украины сына Шефира
в мире
украина
киев
владимир зеленский
сергей шефир
юрий киселев
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
в мире, украина, киев, владимир зеленский, сергей шефир, юрий киселев, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), дело миндича
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Шефир, Юрий Киселев, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Дело Миндича
Шарий: окружение Зеленского пытается эвакуировать с Украины сына Шефира

Шарий: окружение Зеленского пытается эвакуировать сына его экс-помощника Шефира

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Окружение Владимира Зеленского пытается эвакуировать с Украины сына приближенного Зеленского и его бывшего первого помощника Сергея Шефира, тогда как антикоррупционное бюро Украины может обладать информацией против него.
"Этот сын является помощником (депутата Рады Юрия) Киселя. Да, того самого Киселя, которого прослушивали много месяцев, который договаривался про черные кассы, который выплачивал депутатам Верховной рады от "Слуги народа" по 15 тысяч долларов в месяц, который занимался коррупцией... Окружение Зеленского имеет информацию о том, что НАБУ готовится принять сына Шефира. Поэтому они его сейчас срочно эвакуируют (с Украины - ред.)", - написал Шарий в Telegram-канале.
Шарий утверждает, что сейчас с руководством госпогранслужбы Украины пытаются договориться о выезде сына Шефира.
В субботу НАБУ сообщило, что совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачило группу депутатов Верховной рады, извлекавших выгоду за голосование в парламенте. В это же время сотрудников агентств заметили в правительственном квартале Киева, где в том числе расположено здание Рады. По данным депутатов, НАБУ проводит следственные мероприятия в отношении депутата Юрия Киселя, приближенного к Владимиру Зеленскому и его бывшему первому помощнику Сергею Шефиру.
Журналисты заметили сбежавшего с Украины Миндича в Израиле
