На Украине рассказали, сколько времени займет восстановление энергосистемы

Восстановление энергосистемы Украины по оценке на данный момент может занять два месяца, сообщил в понедельник и.о. министра энергетики страны Артем Некрасов. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T15:38:00+03:00
2025-12-29T15:38:00+03:00
2025-12-29T16:50:00+03:00
2025
Некрасов: восстановление энергосистемы Украины займет два месяца
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Восстановление энергосистемы Украины по оценке на данный момент может занять два месяца, сообщил в понедельник и.о. министра энергетики страны Артем Некрасов.
"На восстановление энергосистемы уйдет два месяца", - приводит слова Некрасова украинская версия журнала Forbes.
Он отметил, что такие прогнозы – исходя из ситуации на данный момент.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины
10 октября. Власти государства рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Занимавшая на тот момент пост министра энергетики Светлана Гринчук
охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.