15:38 29.12.2025 (обновлено: 16:50 29.12.2025)
На Украине рассказали, сколько времени займет восстановление энергосистемы
Восстановление энергосистемы Украины по оценке на данный момент может занять два месяца, сообщил в понедельник и.о. министра энергетики страны Артем Некрасов. РИА Новости, 29.12.2025
в мире, украина
В мире, Украина
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Восстановление энергосистемы Украины по оценке на данный момент может занять два месяца, сообщил в понедельник и.о. министра энергетики страны Артем Некрасов.
"На восстановление энергосистемы уйдет два месяца", - приводит слова Некрасова украинская версия журнала Forbes.
Он отметил, что такие прогнозы – исходя из ситуации на данный момент.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти государства рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Занимавшая на тот момент пост министра энергетики Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Последствия удара по электростанции ДТЭК - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Украинская энергосистема находится на грани коллапса, пишет WP
15 декабря, 14:42
 
В миреУкраина
 
 
