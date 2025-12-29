На Украине предупредили о демографическом кризисе и дефиците кадров

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Демографический кризис и серьезный дефицит рабочей силы ожидаются на Украине, если уехавшие после 2022 года за границу граждане не вернутся на родину, заявил руководитель украинской социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

"Возврата не будет. Поэтому что получится?.. Демографический кризис. Провал с рождаемостью, провал с руками, которые могут что-то сделать... будет старение имеющегося населения", - сказал Антипович в интервью агентству РБК-Украина.

Социолог также добавил, что из всех тех, кто уехал за границу, лишь около трети говорят, что хотят вернуться, но только после завершения конфликта.

Ранее издание "Украинские национальные новости" сообщало, что население Украины снизилось до 28,7 миллиона человек. Глава офиса миграционной политики Василий Воскобойник сказал, что население страны ежегодно сокращается на 250-300 тысяч человек.