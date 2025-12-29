https://ria.ru/20251229/ukraina-2065431614.html
На Украине предупредили о демографическом кризисе и дефиците кадров
На Украине предупредили о демографическом кризисе и дефиците кадров
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Демографический кризис и серьезный дефицит рабочей силы ожидаются на Украине, если уехавшие после 2022 года за границу граждане не вернутся на родину, заявил руководитель украинской социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.
"Возврата не будет. Поэтому что получится?.. Демографический кризис. Провал с рождаемостью, провал с руками, которые могут что-то сделать... будет старение имеющегося населения", - сказал Антипович в интервью агентству РБК-Украина.
Социолог также добавил, что из всех тех, кто уехал за границу, лишь около трети говорят, что хотят вернуться, но только после завершения конфликта.
Ранее издание "Украинские национальные новости" сообщало, что население Украины
снизилось до 28,7 миллиона человек. Глава офиса миграционной политики Василий Воскобойник сказал, что население страны ежегодно сокращается на 250-300 тысяч человек.
В августе 2024 года Владимир Зеленский
признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны. В апреле 2024 года украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров
в январе того же года заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в 2,5 раза. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова
заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.