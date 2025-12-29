Рейтинг@Mail.ru
На западе Украины вспыхнул пожар на магистральном газопроводе
14:40 29.12.2025
На западе Украины вспыхнул пожар на магистральном газопроводе
На западе Украины вспыхнул пожар на магистральном газопроводе
Пожар произошел на магистральном газопроводе в Мукачевском районе Закарпатской области Украины в понедельник, сообщает главное управление украинской... РИА Новости, 29.12.2025
закарпатская область
украина
закарпатская область
украина
закарпатская область, украина
Закарпатская область, Украина
На западе Украины вспыхнул пожар на магистральном газопроводе

В Закарпатской области вспыхнул пожар на участке газопровода

© Фото : ГСЧС Украины в Закарпатской областиНа месте пожара на магистральном газопроводе в Мукачевском районе Закарпатской области Украины
На месте пожара на магистральном газопроводе в Мукачевском районе Закарпатской области Украины - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : ГСЧС Украины в Закарпатской области
На месте пожара на магистральном газопроводе в Мукачевском районе Закарпатской области Украины
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пожар произошел на магистральном газопроводе в Мукачевском районе Закарпатской области Украины в понедельник, сообщает главное управление украинской Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) в Закарпатской области.
"В 05.29 (06.29 мск - ред.) в службу спасения поступило сообщение о возгорании магистральной газовой трубы неподалеку от села Россошь Мукачевского района", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы.
По данным ведомства, в 08.15 мск для ликвидации пожара был перекрыт вентиль газопровода.
Пожар на газовом танкере у украинского порта Измаил - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Румынии эвакуируют село у границы с Украиной после пожара на судне
17 ноября, 19:27
 
Закарпатская область Украина
 
 
