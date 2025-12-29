https://ria.ru/20251229/ukraina-2065424214.html
На западе Украины вспыхнул пожар на магистральном газопроводе
Пожар произошел на магистральном газопроводе в Мукачевском районе Закарпатской области Украины в понедельник, сообщает главное управление украинской... РИА Новости, 29.12.2025
В Закарпатской области вспыхнул пожар на участке газопровода