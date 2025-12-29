https://ria.ru/20251229/ukraina-2065404584.html
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о плане Б по Украине
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о плане Б по Украине - РИА Новости, 29.12.2025
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о плане Б по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявления о плане Б для России напомнил Киеву слова президента США Дональда Трампа о потере земель. РИА Новости, 29.12.2025
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о плане Б по Украине
