В Кремле прокомментировали слова Зеленского о плане Б по Украине - РИА Новости, 29.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 29.12.2025 (обновлено: 18:04 29.12.2025)
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о плане Б по Украине
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о плане Б по Украине - РИА Новости, 29.12.2025
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о плане Б по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявления о плане Б для России напомнил Киеву слова президента США Дональда Трампа о потере земель. РИА Новости, 29.12.2025
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о плане Б по Украине

В Кремле напомнили слова Трампа в ответ на заявление Зеленского о плане Б

Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявления о плане Б для России напомнил Киеву слова президента США Дональда Трампа о потере земель.
Владимир Зеленский ранее заявил, что России надо подготовить план Б относительно урегулирования конфликта на Украине.
«

"Здесь, наверное, уместным было бы вспомнить вчерашнее неоднократное заявление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который, обращаясь к украинским собеседникам, напомнил, что Украина теряет земли и будет их терять дальше. И завтра ситуация будет отличаться от той ситуации, которая сегодня. Вот это план и A, и B, и С", — сказал Песков журналистам, комментируя заявления Зеленского.

Трамп 28 декабря встретился с Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. После двухсторонних переговоров они провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп встретился с Зеленским: украинцев можно поздравить
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковМирный план США по Украине
 
 
