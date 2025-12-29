Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о согласовании мирного плана по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:06 29.12.2025
В Кремле ответили на вопрос о согласовании мирного плана по Украине
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля
Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В Кремле пока не считают необходимым конкретизировать, какой мирный план, по словам Владимира Зеленского, согласован на 90%, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока мы не считаем необходимым конкретизировать", - сказал Песков журналистам на вопрос, о каком мирном плане шла речь в заявлении Владимира Зеленского, который сказал, что мирный план согласован на 90%.
Трамп 28 декабря встретился с Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. После двухсторонних переговоров они провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп встретился с Зеленским: украинцев можно поздравить
