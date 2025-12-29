https://ria.ru/20251229/ukraina-2065356510.html
Киевская ГЭС имеет серьезные повреждения, заявили в Раде
Киевская ГЭС имеет серьезные повреждения, заявили в Раде - РИА Новости, 29.12.2025
Киевская ГЭС имеет серьезные повреждения, заявили в Раде
Киевская гидроэлектростанция имеет значительные повреждения, заявил депутат Рады Сергей Нагорняк. РИА Новости, 29.12.2025
украина
россия
киев
Депутат Рады Нагорняк: Киевская ГЭС имеет значительные повреждения