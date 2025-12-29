Рейтинг@Mail.ru
Киевская ГЭС имеет серьезные повреждения, заявили в Раде - РИА Новости, 29.12.2025
11:54 29.12.2025
Киевская ГЭС имеет серьезные повреждения, заявили в Раде
Киевская ГЭС имеет серьезные повреждения, заявили в Раде - РИА Новости, 29.12.2025
Киевская ГЭС имеет серьезные повреждения, заявили в Раде
Киевская гидроэлектростанция имеет значительные повреждения, заявил депутат Рады Сергей Нагорняк. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T11:54:00+03:00
2025-12-29T11:54:00+03:00
Киевская ГЭС имеет серьезные повреждения, заявили в Раде

Депутат Рады Нагорняк: Киевская ГЭС имеет значительные повреждения

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Киевская гидроэлектростанция имеет значительные повреждения, заявил депутат Рады Сергей Нагорняк.
Министерство энергетики Украины 21 ноября сообщило, что в стране повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции.
"Поражения (Киевской ГЭС – ред.) максимальные, которые могут быть", - сказал Нагорняк в комментарии украинскому телеканалу "Киев-24".
Министр обороны РФ Андрей Белоусов 17 декабря заявил, что энергетические мощности Украины снижены почти вдвое: выведены из строя более 70% теплоэлектроцентрали, более 37% гидроэлектростанции, питающих ВПК и ВСУ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
"Преднамеренное уничтожение". В США запаниковали из-за Украины
27 декабря, 18:55
 
