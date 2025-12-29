МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) и полиция проводят обыски у начальника Закарпатского областного военкомата на западе Украины по факту незаконного лишения свободы граждан, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"У руководителя Закарпатского ТЦК (военкомата – ред.) проводят обыски… Мероприятия проходят в рамках уголовного производства по факту незаконного лишения свободы граждан Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украина.
По информации агентства, сотрудники СБУ и полиции также проводят обыски у сотрудников военкомата.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.
