СБУ начала обыски у военкома Закарпатской области

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) и полиция проводят обыски у начальника Закарпатского областного военкомата на западе Украины по факту незаконного лишения свободы граждан, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.