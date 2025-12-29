https://ria.ru/20251229/ukraina-2065284232.html
В Турции обвинили Зеленского в уничтожении собственного народа
Запад использует украинских националистов как "таран" против России, а Владимир Зеленский уничтожает собственный народ, заявил РИА Новости турецкий публицист... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T08:24:00+03:00
Публицист Йоглу: Запад использует украинских националистов как таран против РФ