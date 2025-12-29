Рейтинг@Mail.ru
В Турции обвинили Зеленского в уничтожении собственного народа
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:24 29.12.2025
В Турции обвинили Зеленского в уничтожении собственного народа
Запад использует украинских националистов как "таран" против России, а Владимир Зеленский уничтожает собственный народ, заявил РИА Новости турецкий публицист...
В Турции обвинили Зеленского в уничтожении собственного народа

Публицист Йоглу: Запад использует украинских националистов как таран против РФ

Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
АНКАРА, 29 дек — РИА Новости. Запад использует украинских националистов как "таран" против России, а Владимир Зеленский уничтожает собственный народ, заявил РИА Новости турецкий публицист Али Рыза Йоглу.
По словам турецкого публициста, происходящее сегодня — не конфликт между Россией и Украиной, а "противостояние России и НАТО".
"На Украине больше нет будущего, молодых людей заставляют идти на войну, это уничтожение собственного народа Зеленским, в то время как украинские нацисты используются в качестве тарана против России", - заявил Йоглу.
Сегодня на Украине с подачи властей многие участники националистических батальонов считают себя последователями Степана Бандеры – лидер "Организации украинских националистов* (ОУН*) и другого пособника гитлеровцев Романа Шухевича. Боевики ВСУ не стесняются открыто носить нацистскую символику и эмблемы военных формирований Третьего рейха.
* Экстремистская огранизация, запрещенная на территории России
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
