ВСУ массово свозили наемников на полигон в ДНР, рассказал беженец

"Иностранцев видел. Я еще работал на шахте "Красноармейская Западная", и они за старой породой, там лесок, туда свозили. Привозили в середине августа по сентябрь - месяца полтора. Проезжали, привозили. Смуглых привозили на военных машинах. Раза три или четыре я видел - их увозили с полигона. Человек, наверное, по 30-40 грузят. В полном обмундировании, внешность, и по разговору слышно (на иностранном языке – ред.)", - сказал Дрига.