В США разоблачили Зеленского и Каю Каллас
02:37 29.12.2025 (обновлено: 02:50 29.12.2025)
В США разоблачили Зеленского и Каю Каллас
В США разоблачили Зеленского и Каю Каллас - РИА Новости, 29.12.2025
В США разоблачили Зеленского и Каю Каллас
Владимир Зеленский за счет западной помощи Украине обеспечивает поступление денег коррумпированным политикам США и Европы, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри... РИА Новости, 29.12.2025
В США разоблачили Зеленского и Каю Каллас

Аналитик Джонсон: Зеленский отправляет часть западной помощи на взятки

© AP Photo / Olivier HosletВладимир Зеленский, Кая Каллас и Гитанас Науседа во время саммита ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский, Кая Каллас и Гитанас Науседа во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Olivier Hoslet
Владимир Зеленский, Кая Каллас и Гитанас Науседа во время саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский за счет западной помощи Украине обеспечивает поступление денег коррумпированным политикам США и Европы, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Зеленский — высокооплачиваемый актер, чья задача — обеспечивать приток денег. Он ведь прикарманил пару миллиардов, но не хватает как минимум 48 миллиардов. <…> Сейчас Министерство войны США и отдел уголовных расследований ведут проверку в связи с их пропажей. <…> Этит деньги переправлялись через страны Балтии, в основном через Эстонию, с которой связана Кая Каллас. <…> Несколько миллионов из этой суммы попали в руки членов сената и нижней палаты конгресса США. И я уверен, что часть этих денег осела в карманах некоторых политиков ЕС. Не удивлюсь, если выяснится, что на этом нажилась Кая Каллас", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
ЕС попал в ловушку: теперь Москва всеми руками поддержит Зеленского
15 декабря, 08:00
Вместе с тем аналитик выразил уверенность, что западные страны, выступающие в конфликте на стороне Украины, борются исключительно за деньги.
"Дело не в демократии, дело не в какой-то идеальной цели, не в прославлении идеала. Дело в деньгах. Таким образом, задача Зеленского обеспечить приток денег. А для этого нужно продолжать войну, и кукловоды будут делать все возможное, чтобы продолжать ее", — подчеркнул Джонсон.
В субботу на Украине разразился очередной громкий коррупционный скандал после отъезда Владимира Зеленского во Флориду на переговоры с президентом США Дональдом Трампом. НАБУ обвинило нескольких членов парламента в получении взяток в обмен на голоса и попытке совершить обыск в правительственных учреждениях в Киеве.
В начале ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Обыски прошли у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В конце ноября он объявил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупционного дела.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Европа включила "антикриз": Ермак держал Зеленского под гипнозом
1 декабря, 08:00
 
