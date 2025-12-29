Уничтожены роботы и "Леопард": что поразили российские военные

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Для украинских формирований это были адские дни. Вооруженные силы России нанесли мощные комбинированные удары с использованием разнообразного вооружения по военным целям на Украине. Что поразили?

Комбинированный удар

Российские войска использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию группировок войск вооруженных сил.

Целями атаки были "объекты энергетики, используемые в интересах военно-промышленного комплекса Украины, цеха по производству комплектующих для ракетных двигателей, места сборки ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и подготовки их к запуску, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах".

© Минобороны России Расчет ОТРК "Искандер-М" точным попаданием уничтожил ЗРК "IRIS-T" в Днепропетровской области © Минобороны России Расчет ОТРК "Искандер-М" точным попаданием уничтожил ЗРК "IRIS-T" в Днепропетровской области

Охота на "Леопарда"

Благодаря слаженным действиям подразделений войск беспилотных систем планы ВСУ оказываются сорваны. Операторы БПЛА наносят по противнику удар за ударом.

"Расчеты БПЛА Южной группировки войск уничтожили танк "Leopard 1A5", орудие Д-20 и пункт управления БПЛА противника на Константиновском направлении.

© Минобороны России Уничтожение мостоукладчика Biber на базе немецкого танка Leopard 1 российскими расчетами БПЛА при помощи FPV-дрона © Минобороны России Уничтожение мостоукладчика Biber на базе немецкого танка Leopard 1 российскими расчетами БПЛА при помощи FPV-дрона

Операторы FPV-дронов группировки войск "Запад" сорвали очередные попытки боевиков ВСУ осуществить подвоз личного состава и боеприпасов в Купянском районе Харьковской области", — сообщает телеграмм-канал российского Минобороны (МО).

Также войска БПЛА группировки "Запад" уничтожили три наземных робототехнических комплекса ВСУ на Купянском направлении СВО.

А операторы FPV-дронов ликвидировали автотранспорт, инженерную технику и полевой склад боеприпасов противника.

Су-34 наносит удар

Не отстает от расчетов БПЛА и российская военная авиация.

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил успешно поразил командный пункт временной дислокации подразделения ВСУ в зоне действия группировки войск "Восток".

Атака была произведена по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж самолета благополучно вернулся на аэродром вылета, сообщили в МО.

Серия залпов по пункту управления

Прекрасно проявили себя и артиллеристы 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр".

Благодаря полученным данным от наземной разведки была выявлена местность, с которой ВСУ осуществляли запуски дронов-камикадзе.

Затем войска БПЛА подтвердили полученную информацию, и координаты цели были переданы на пункт управления артиллерией.

"Расчет произвел серию залпов 130-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами, уничтожив все обнаруженные цели. В результате огневого воздействия произошел подрыв склада с боеприпасами украинских боевиков. Огонь велся с закрытой огневой позиции на дальности около 25 километров", — сообщило МО.

После выполнения боевой задачи расчет оперативно замаскировал орудие и благополучно укрылся в безопасном месте.

"Оса" метко жалит

Расчет зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" Ульяновского гвардейского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожил ударный БПЛА самолетного типа "RAM-2X" на Ореховском направлении в Запорожской области.

© РИА Новости Удар "Искандером" по аэродрому Днепр © РИА Новости Удар "Искандером" по аэродрому Днепр

А дроноводы группировки "Восток" уничтожили беспилотные платформы НРТК противника западнее Гуляйполя.