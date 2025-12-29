В Госдуме предложили повысить зарплату учителей

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают установить, что зарплата учителей в любом субъекте РФ должна быть не ниже 1,5 средних заработных плат в этом регионе.

"Многие учителя вынуждены вести по несколько предметов, чтобы их зарплата хоть как-то позволяла выживать. Но это ведет к выгоранию и желанию вообще сменить профессию. В том числе, у лучших из лучших. Потому что не до призвания, когда тебе надо кормить детей и оплачивать счета, а делать это попросту нечем. Мы вносим законопроект, который гарантирует заработок учителей не ниже размера полутора средних заработных плат по региону. Даже если регион небогатый, такой подход всё равно позволит повысить заработки педагогов", - сказал лидер партии.