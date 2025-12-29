В Туве суд арестовал обвиняемого в убийстве подростка на школьном празднике

КРАСНОЯРСК, 29 дек – РИА Новости. Суд в Туве арестовал учащегося Ак-Довуракского горного техникума, обвиняемого в убийстве 17-летнего подростка во время школьной елки, сообщило СУСК РФ по республике.
"Следователем Барун-Хемчикского следственного отдела СК России по республике Тыва 17-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сегодня судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
СУСК РФ по Туве сообщило в субботу, что учащийся Ак-Довуракского горного техникума во время конфликта на территории школы смертельно ранил ножом 17-летнего подростка, он скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По данным ведомства, инцидент произошел в помещении уличного туалета из-за ранее произошедшего конфликта во время спортивной игры. Кроме того, после убийства подростка следствие возбудило уголовное дело о халатности.
Директор Ак-Довуракского горного техникума Байлак Кужугет сообщала РИА Новости, что инцидент произошел во время проведения школьной елки.