В Туве суд арестовал обвиняемого в убийстве подростка на школьном празднике

СУСК РФ по Туве сообщило в субботу, что учащийся Ак-Довуракского горного техникума во время конфликта на территории школы смертельно ранил ножом 17-летнего подростка, он скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По данным ведомства, инцидент произошел в помещении уличного туалета из-за ранее произошедшего конфликта во время спортивной игры. Кроме того, после убийства подростка следствие возбудило уголовное дело о халатности.