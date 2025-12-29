Рейтинг@Mail.ru
В Туве суд арестовал обвиняемого в убийстве подростка на школьном празднике
15:12 29.12.2025
В Туве суд арестовал обвиняемого в убийстве подростка на школьном празднике
происшествия
россия
республика тыва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
республика тыва
происшествия, россия, республика тыва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Тыва, Следственный комитет России (СК РФ)
КРАСНОЯРСК, 29 дек – РИА Новости. Суд в Туве арестовал учащегося Ак-Довуракского горного техникума, обвиняемого в убийстве 17-летнего подростка во время школьной елки, сообщило СУСК РФ по республике.
"Следователем Барун-Хемчикского следственного отдела СК России по республике Тыва 17-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сегодня судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
СУСК РФ по Туве сообщило в субботу, что учащийся Ак-Довуракского горного техникума во время конфликта на территории школы смертельно ранил ножом 17-летнего подростка, он скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По данным ведомства, инцидент произошел в помещении уличного туалета из-за ранее произошедшего конфликта во время спортивной игры. Кроме того, после убийства подростка следствие возбудило уголовное дело о халатности.
Директор Ак-Довуракского горного техникума Байлак Кужугет сообщала РИА Новости, что инцидент произошел во время проведения школьной елки.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В Перми подросток получил девять лет колонии за убийство бабушки и дяди
26 декабря, 14:28
 
ПроисшествияРоссияРеспублика ТываСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
