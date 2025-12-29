В Туве возбудили дело после убийства подростка во время школьной елки

КРАСНОЯРСК, 29 дек – РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после убийства сверстником 17-летнего подростка во время школьной елки в селе Кызыл-Мажалык в Туве, Уголовное дело о халатности возбуждено после убийства сверстником 17-летнего подростка во время школьной елки в селе Кызыл-Мажалык в Туве, сообщает республиканский главк СК РФ.

« "Следователем Барун-Хемчикского следственного отдела СК России по Республике Тыва в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства 17-летнего местного жителя, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ "халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами МБОУ СОШ №1 и МО МВД России "Барун-Хемчикский" своих обязанностей по охране жизни и здоровья обучающихся и по охране общественного порядка 27 декабря во время новогодней елки ранее обучавшийся в этой школе несовершеннолетний убил своего сверстника.

В ведомстве уточняют, что в настоящее время следственные действия продолжаются: допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

СУСК по Республике Тыва сообщило в субботу, что учащийся Ак-Довуракского горного техникума в Туве во время конфликта на территории школы смертельно ранил ножом 17-летнего подростка, он скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По данным ведомства, инцидент произошел в помещении уличного туалета из-за ранее произошедшего конфликта во время спортивной игры.