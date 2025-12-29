https://ria.ru/20251229/tuva-2065349514.html
В Туве возбудили дело после убийства подростка во время школьной елки
В Туве возбудили дело после убийства подростка во время школьной елки - РИА Новости, 29.12.2025
В Туве возбудили дело после убийства подростка во время школьной елки
Уголовное дело о халатности возбуждено после убийства сверстником 17-летнего подростка во время школьной елки в селе Кызыл-Мажалык в Туве, сообщает... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T11:34:00+03:00
2025-12-29T11:34:00+03:00
2025-12-29T12:40:00+03:00
происшествия
россия
республика тыва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
https://ria.ru/20251226/sk-2064978330.html
россия
республика тыва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика тыва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Тыва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Туве возбудили дело после убийства подростка во время школьной елки
СК возбудил дело о халатности после убийства подростка на школьной елке в Туве
КРАСНОЯРСК, 29 дек – РИА Новости.
Уголовное дело о халатности возбуждено после убийства сверстником 17-летнего подростка во время школьной елки в селе Кызыл-Мажалык в Туве, сообщает
республиканский главк СК РФ.
«
"Следователем Барун-Хемчикского следственного отдела СК России
по Республике Тыва
в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства 17-летнего местного жителя, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ "халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами МБОУ СОШ №1 и МО МВД России "Барун-Хемчикский" своих обязанностей по охране жизни и здоровья обучающихся и по охране общественного порядка 27 декабря во время новогодней елки ранее обучавшийся в этой школе несовершеннолетний убил своего сверстника.
В ведомстве уточняют, что в настоящее время следственные действия продолжаются: допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
СУСК по Республике Тыва сообщило в субботу, что учащийся Ак-Довуракского горного техникума в Туве во время конфликта на территории школы смертельно ранил ножом 17-летнего подростка, он скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По данным ведомства, инцидент произошел в помещении уличного туалета из-за ранее произошедшего конфликта во время спортивной игры.
Директор Ак-Довуракского горного техникума Байлак Кужугет сообщала РИА Новости, что инцидент произошел во время проведения школьной елки.