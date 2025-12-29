Рейтинг@Mail.ru
В Туве возбудили дело после убийства подростка во время школьной елки
11:34 29.12.2025 (обновлено: 12:40 29.12.2025)
В Туве возбудили дело после убийства подростка во время школьной елки
Уголовное дело о халатности возбуждено после убийства сверстником 17-летнего подростка во время школьной елки в селе Кызыл-Мажалык в Туве, сообщает... РИА Новости, 29.12.2025
происшествия, россия, республика тыва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Тыва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Туве возбудили дело после убийства подростка во время школьной елки

СК возбудил дело о халатности после убийства подростка на школьной елке в Туве

Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 29 дек – РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после убийства сверстником 17-летнего подростка во время школьной елки в селе Кызыл-Мажалык в Туве, сообщает республиканский главк СК РФ.
"Следователем Барун-Хемчикского следственного отдела СК России по Республике Тыва в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства 17-летнего местного жителя, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ "халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами МБОУ СОШ №1 и МО МВД России "Барун-Хемчикский" своих обязанностей по охране жизни и здоровья обучающихся и по охране общественного порядка 27 декабря во время новогодней елки ранее обучавшийся в этой школе несовершеннолетний убил своего сверстника.
В ведомстве уточняют, что в настоящее время следственные действия продолжаются: допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
СУСК по Республике Тыва сообщило в субботу, что учащийся Ак-Довуракского горного техникума в Туве во время конфликта на территории школы смертельно ранил ножом 17-летнего подростка, он скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По данным ведомства, инцидент произошел в помещении уличного туалета из-за ранее произошедшего конфликта во время спортивной игры.
Директор Ак-Довуракского горного техникума Байлак Кужугет сообщала РИА Новости, что инцидент произошел во время проведения школьной елки.
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку после информации об избиении школьника в Приангарье
26 декабря, 19:40
