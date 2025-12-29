Эксперты рассказали о снижении цен на овощи борщевого набора

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Цены на овощи борщевого набора за год значительно снизились, подсчитали для РИА Новости в аналитической компании NTech.

« "Стоимость любимых россиянами овощей в середине декабря значительно снизилась по сравнению c 2024 годом. <...> За период с 8 по 21 декабря российские потребители покупали капусту по цене 29,6 рубля в среднем за килограмм или на 31 процент дешевле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — подчеркнули эксперты.

При этом цена на килограмм картофеля за год уменьшилась на 23 процента, составив 44,7 рубля в период с 8 по 21 декабря.

Помимо этого, свекла, томаты и репчатый лук подешевели за это время по 16 процентов: 34,9 рубля, 270,2 рубля, и 44,5 рубля за килограмм соответственно.