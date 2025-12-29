Рейтинг@Mail.ru
23:59 29.12.2025 (обновлено: 00:15 30.12.2025)
ХАМАС придется ответить в случае неразружения, заявил Трамп
ХАМАС придется ответить в случае неразружения, заявил Трамп
хамас, в мире, дональд трамп, сша, биньямин нетаньяху
ХАМАС, В мире, Дональд Трамп, США, Биньямин Нетаньяху
ХАМАС придется ответить в случае неразружения, заявил Трамп

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если палестинское движение ХАМАС не выполнит обязательства по разоружению, ему придется за это ответить.
"Но если они не разоружатся, как они обещали, а они это обещали, то им придется за это дорого заплатить, и мы этого не хотим, мы к этому не стремимся, но они должны разоружиться в течение довольно короткого периода времени", - заявил Трамп журналистам после встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
ХАМАС, В мире, Дональд Трамп, США, Биньямин Нетаньяху
 
 
