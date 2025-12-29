https://ria.ru/20251229/tramp-2065531357.html
ХАМАС придется ответить в случае неразружения, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что если палестинское движение ХАМАС не выполнит обязательства по разоружению, ему придется за это ответить. РИА Новости, 30.12.2025
сша
2025
Трамп: ХАМАС ответит, если не выполнит обязательства по разоружению