Трамп поблагодарил Нетаньяху за визит в США
Трамп поблагодарил Нетаньяху за визит в США - РИА Новости, 29.12.2025
Трамп поблагодарил Нетаньяху за визит в США
Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху поблагодарил израильского лидера за визит, пообещав продолжить совместную РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T23:58:00+03:00
2025-12-29T23:58:00+03:00
2025-12-29T23:58:00+03:00
в мире
сша
израиль
дональд трамп
биньямин нетаньяху
сша
израиль
в мире, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
Трамп поблагодарил Нетаньяху за визит в США
Трамп поблагодарил Нетаньяху за визит во Флориду