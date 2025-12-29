https://ria.ru/20251229/tramp-2065531110.html
США и Израиль пришли к согласию по большинству вопросов, заявил Трамп
США и Израиль пришли к согласию по большинству вопросов, заявил Трамп - РИА Новости, 30.12.2025
США и Израиль пришли к согласию по большинству вопросов, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что достиг договоренности по большинству вопросов на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-29T23:57:00+03:00
2025-12-29T23:57:00+03:00
2025-12-30T00:10:00+03:00
сша
израиль
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064331723_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_3397c5cb40c85c39da5cb6b18ab834d3.jpg
https://ria.ru/20251217/tramp-2062528782.html
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064331723_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f491fbc1db70ef6d966ca0d243916fdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, израиль, в мире
США и Израиль пришли к согласию по большинству вопросов, заявил Трамп
Трамп: США и Израиль достигли договоренностей по большинству вопросов